Glaskugel vs. Menschenverstand

Geldanlage im Jahr 2026: Darauf kommt es an

Der Jahreswechsel ist nicht nur Zeit für den Rückblick, sondern auch Hochsaison für Prognosen. Deren Wert ist allerdings im Bereich der Geldanlage sehr überschaubar, wie Jörg Wiechmann feststellt. Der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) hat seine eigenen Empfehlungen, wie Anleger im Jahr 2026 vorgehen sollten.

Auf die Glaskugel verzichtet er dabei, denn die sei leider nur im Rückblick wirklich klar. Wie bewegt ein Börsenjahr verlaufen kann, zeigte sich in diesem Jahr: erst ein Kursfeuerwerk für europäische, allen voran deutsche Aktien nach dem Regierungswechsel in Berlin und der Ankündigung billionenschwerer Investitionsprogramme. Gleichzeitig verlor die US-Börse an Schwung, verschärft durch Präsident Donald Trump, als er mit seinem "Liberation Day" der Welt einen Zollkrieg verkündete: Die bis dahin gefeierten Tech- und KI-Aktien stürzten ab und rissen die großen US-Indizes mit nach unten.

"In der zweiten Jahreshälfte folgte erneut eine 180-Grad-Wende", so Jörg Wiechmann. Der deutsche Aktienindex DAX trat auf der Stelle, die US-Börse startete eine Aufholjagd und schloss das Jahr klar zweistellig im Plus. "Für Euro-Anleger blieb davon wegen des schwachen US-Dollars allerdings kaum etwas übrig", sagt der IAC-Experte. Europäische Aktien hingegen brachten klar zweistellige Gewinne. Für international investierende Anleger endete das Jahr ebenfalls mit einem deutlich zweistelligen Plus. "Mehr als zufriedenstellend", zumal klassische Geldanlagen wie Zinsen oder Immobilien kaum Rendite lieferten.

Und 2026? "Beim Blick nach vorn wird die Glaskugel schon deutlich nebliger", sagt Jörg Wiechmann. Wie entwickeln sich die Aktien der Unternehmen, die in Künstliche Intelligenz investieren? Fallen die Zinsen weiter? Oder steigen sie und sorgen für einen weiteren Preisrutsch bei Immobilien?

Verlässliche Antworten gebe es nicht, sie seien aber auch nicht nötig, so der IAC-Geschäftsführer. "Es reicht ein Blick auf das Erfolgsrezept der Superreichen: Sie investieren den Großteil ihres Vermögens dauerhaft in Aktien erstklassiger Unternehmen." Ausnahmslos alle auf der Liste der reichsten Menschen der Welt halten Beteiligungen an Qualitätsunternehmen und werden damit seit Jahrzehnten immer reicher, wie Jörg Wiechmann erklärt. "Dass sich daran auch in Zukunft wenig ändern wird, muss einem keine Glaskugel verraten." So ergebe sich die Entscheidung für die eigene Geldanlage im Jahr 2026 schon aus dem gesunden Menschenverstand.

