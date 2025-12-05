PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Itzehoer Aktien Club GbR mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Itzehoer Aktien Club GbR

Herbst der Reformen?

Itzehoe (ots)

Einen "Herbst der Reformen" hatte Bundeskanzler Friedrich Merz im Sommer angekündigt. Zu sehen ist davon bisher wenig, stellt Jörg Wiechmann fest. Dennoch hat der Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC) für Anleger eine gute Nachricht: Ihren eigenen Herbst der Reformen haben sie selbst in der Hand.

Die Weltwirtschaft wächst seit 2019 jährlich im Schnitt um rund drei Prozent, Deutschland dagegen stagniert. "Keinem anderen großen Industrieland ist es in Sachen Wirtschafts- und Wohlstandswachstum in den vergangenen sechs Jahren schlechter ergangen als der Bundesrepublik", sagt Jörg Wiechmann. Damit schwinde auch das politische Gewicht.

Umso größer seien die Erwartungen an ein beherztes Umsteuern der Berliner Regierung, doch der angekündigte "Herbst der Reformen" drohe in einen weiteren "Winter des Stillstands" überzugehen, kritisiert der IAC-Geschäftsführer. Die Wirtschaft ziehe bereits Konsequenzen: Zwei von drei Industriefirmen wollten Produktion verlagern, jede fünfte Firma produziere schon nicht mehr in Deutschland, zitiert er den Bundesverband der Industrie.

Als Bürger hingegen fühle man sich der Situation machtlos ausgeliefert, sei es aber nicht, sagt Jörg Wiechmann. Denn wer vom Wohlstandswachstum der Welt profitieren wolle, lasse sein Geld dort arbeiten, wo es daran teilhabe: in internationalen Qualitätsaktien von Lebensmittelkonzernen wie Coca-Cola oder Unilever, von Pharmariesen wie Novartis oder Johnson & Johnson und von globalen Technologie-Konzernen wie Microsoft, Apple, Amazon oder Alphabet.

Sein Fazit: Ob Deutschland endlich den Reformstau löse oder weitere Jahre stagniere, die Welt wachse weiter. Es gelte, das eigene Depot darauf auszurichten - dann seien die Nachrichten über heimischen Reformstau und Wohlstandsverlust leichter erträglich.

Pressekontakt:

Nils Petersen
Fondsmanager
Tel: +49 4821 6793-36
Fax: +49 4821 6793-19
E-Mail: petersen@iac.de
Druckfähige Bilder finden Sie unter:
www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos
Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:
www.iac.de/newsletter_ots

Original-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Itzehoer Aktien Club GbR mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Itzehoer Aktien Club GbR
Weitere Storys: Itzehoer Aktien Club GbR
Alle Storys Alle
  • 09.10.2025 – 10:00

    Trump, Merz, Xi / Geldanlage in Zeiten geopolitischer Verwerfungen

    Itzehoe (ots) - Die USA. China. Und dazwischen Europa. Martin Paulsen spricht von "herausfordernden Zeiten". Wie Anleger mit den geopolitischen Verwerfungen umgehen sollten, erläutert der Fondsmanager vom Itzehoer Aktien Club im aktuellen Börsenseminar. Das Ziel: richtig investieren, ertragreich, aber dem Risiko angemessen. Herr Paulsen, sind Sie und ihre Kollegen im Moment mehr Anlageberater oder Anlegerberuhiger? In ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 07:55

    Super-Aktie Palantir?

    Itzehoe (ots) - Der Kurs ist mehr als 25 Mal höher als Anfang 2023 - diese Aktie hat sogar die Entwicklung bei Chip-Produzent Nvidia deutlich übertrumpft. Ihr Name: Palantir. Anlegern kann Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC), sie trotzdem nicht empfehlen. Gegründet wurde Palantir im Jahr 2003 infolge der Terroranschläge am 11. September 2001. Ein Teil des Kapitals kam von US-Sicherheitsbehörden, denn Palantirs Ziel war es, eine Software zu ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 08:50

    Rekord-Investitionen in KI / Investitionsboom mit ungewisser Rendite

    Itzehoe (ots) - Für ihn ist sie Anwalt, Steuerberater, Reiseführer oder auch Ernährungscoach. Jörg Wiechmann ist begeisterter Nutzer von Künstlicher Intelligenz (KI). Doch als Investor ist der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien-Clubs (IAC) skeptisch gegenüber den KI-Aktien. Der Grund: die hohen Investitionen der Technologie-Konzerne. Ihr Wettrennen sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren