PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Itzehoer Aktien Club GbR mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Itzehoer Aktien Club GbR

Rekord-Investitionen in KI
Investitionsboom mit ungewisser Rendite

Itzehoe (ots)

Für ihn ist sie Anwalt, Steuerberater, Reiseführer oder auch Ernährungscoach. Jörg Wiechmann ist begeisterter Nutzer von Künstlicher Intelligenz (KI). Doch als Investor ist der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien-Clubs (IAC) skeptisch gegenüber den KI-Aktien. Der Grund: die hohen Investitionen der Technologie-Konzerne.

Ihr Wettrennen sei historisch, um die für KI benötigte enorme Rechenleistung bereitzustellen, sagt Wiechmann. Es ist eine Investition in die Zukunft, denn noch verdienten die Unternehmen mit KI kein Geld. Erst einmal kein Problem: "Bilanziell gesehen tauschen die Tech-Konzerne ihre über die letzten Jahre gut gefüllten Kriegskassen lediglich gegen KI-Rechenzentren ein", erläutert der Experte. Er vergleicht es mit einem Immobilienkauf, und die Parallele geht weiter: "Entscheidend ist, was die Investition in den Folgejahren abwirft - und wie sich ihr Wert entwickelt." Beim Wohnungskauf stehen den Mieteinnahmen die laufenden Kosten für Verwaltung und Erhalt der Immobilie gegenüber. Bei einem KI-Rechenzentrum sind es auf der einen Seite die erhofften Umsätze aus der Vermietung der Rechenkapazität, auf der anderen Seite die Kosten für Betrieb samt Stromversorgung.

Das große Aber: "Immobilien sind in der Regel wertstabil, langfristig meist sogar wertsteigernd", sagt der IAC-Experte. Dagegen werde die heute hochmoderne und teure Technik in KI-Rechenzentren in zehn Jahren veraltet und nur noch einen Bruchteil wert sein. "Die Rekord-Investitionen der Tech-Konzerne von heute sind die Rekord-Abschreibungen von morgen", sagt Wiechmann. Ein gutes Geschäft werde es nur, wenn die künftigen Einnahmen aus den Rechenzentren die Kosten und Wertverluste ausgleichen und reichen, um Gewinne zu erwirtschaften? Denn eine Logik habe sich trotz KI nicht verändert: "Rekord-Euphorie führt zu Rekord-Investitionen führt zu Rekord-Abschreibungen führt zu Rekord-Gewinnrisiken - und an der Börse in der Folge nicht selten zu Rekord-Enttäuschungen und damit zu Rekord-Kursverlusten."

Pressekontakt:

Nils Petersen
Fondsmanager
Tel: +49 4821 6793-36
Fax: +49 4821 6793-19
E-Mail: petersen@iac.de
Druckfähige Bilder finden Sie unter:
www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos
Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:
www.iac.de/newsletter_ots

Original-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Itzehoer Aktien Club GbR mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Itzehoer Aktien Club GbR
Weitere Storys: Itzehoer Aktien Club GbR
Alle Storys Alle
  • 04.08.2025 – 08:26

    Reich und schwach? / Wie Anleger auf Europas Probleme reagieren sollten

    Itzehoe (ots) - Reich und schwach. Eine ungute Kombination, und sie trifft auf Europa leider zu. Was das für Anleger bedeutet, erklärt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC). Er zitiert Börsen-Ikone Warren Buffett und sein Bild vom Burggraben: Ein gutverdienendes Unternehmen könne seinen Erfolg nur dann dauerhaft sichern, wenn es über ...

    mehr
  • 04.07.2025 – 10:35

    Der Dreh mit dem Dollar

    Itzehoe (ots) - Fast 40 Billionen US-Dollar. Kein Staat auf der Welt hat so viele Schulden wie die USA. Ein großer Teil davon wird am US-Anleihemarkt gehandelt - auch Privatanleger können also den USA Geld leihen und bekommen dafür aktuell einen Zins von immerhin rund 4,25 Prozent pro Jahr, deutlich mehr als bei der örtlichen Bank oder Sparkasse. Mindestens genauso attraktiv ist der US-Kapitalmarkt für diejenigen, die ihr Geld in erstklassige Unternehmen investieren ...

    mehr
  • 06.06.2025 – 09:00

    Sandbank-Investments / Warum Privatanleger jetzt global denken müssen

    Itzehoe (ots) - Mit dem eigenen Vermögen die Fehler der Politik ausbaden - das ist nicht die Aufgabe eines Anlegers. Diese Erkenntnis nahmen mehr als 500 Privatanleger aus dem Hamburger Grand Elysée Hotel mit: Der Itzehoer Aktien Club (IAC) hatte zu Deutschlands wohl größter Investment-Konferenz ihrer Art eingeladen. Die Börsen-Experten Folker Hellmeyer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren