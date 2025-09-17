Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Svenja Schulze zur ersten Präsidentin der Hilfsorganisation Help gewählt

Bonn/Berlin (ots)

Die Mitgliederversammlung der internationalen Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe hat Svenja Schulze, aktuelles Mitglied des Deutschen Bundestages, gestern Abend zur ersten Präsidentin gewählt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung aus verschiedenen wichtigen politischen Ämtern und ihrem Engagement für internationale Zusammenarbeit wird sie die strategische Ausrichtung von Help künftig maßgeblich mitgestalten. Svenja Schulze folgt damit auf Dr. Georg Kippels, der rund fünf Jahre Vorstandsvorsitzender war.

"Es ist mir eine große Ehre, die erste Präsidentin von Help zu sein", erklärte Svenja Schulze nach ihrer Wahl. "Help leistet seit über vier Jahrzehnten weltweit wertvolle Arbeit in der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Schnelle Not- und Katastrophenhilfe, die Stärkung von lokaler Zivilgesellschaft, die Förderung von aktiver Teilhabe lokaler Partner sind zentrale Schlüssel, um Krisen zu bewältigen und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Ich freue mich darauf, diese wichtige Mission gemeinsam mit dem Präsidium, Vorstand, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den lokalen Partnerorganisationen von Help voranzubringen", fügte Schulze hinzu.

Zugleich bedankt sich Help bei Dr. Georg Kippels, MdB, der in den vergangenen fünf Jahren den Vorsitz des Vorstands innehatte. Unter seiner Führung hat Help seine Projektarbeit weltweit deutlich ausgebaut und wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung erhalten.

"Wir sind Georg Kippels für seinen unermüdlichen Einsatz und seine wegweisende Arbeit in den vergangenen fünf Jahren außerordentlich dankbar", sagte Dr. Thorsten Klose-Zuber, Generalsekretär von Help. "Er hat die Organisation in einer herausfordernden Zeit gestärkt und entscheidend geprägt. Gleichzeitig freuen wir uns sehr über die Wahl von Svenja Schulze zur ersten Präsidentin unserer Organisation. Ihre internationale Erfahrung, ihre hohe Expertise in der Entwicklungszusammenarbeit und ihr klares Bekenntnis zu nachhaltiger Hilfe sind für uns von unschätzbarem Wert. Mit ihr an der Spitze sehen wir uns hervorragend aufgestellt, um die Arbeit von Help in einer zunehmend komplexen Welt zukunftsfest und wirksam weiterzuentwickeln."

Zum Hintergrund: Das neu gegründete Präsidium mit Svenja Schulze an der Spitze löst nach einer Änderung der Gremienstruktur den bisher ehrenamtlich wirkenden Vereinsvorstand ab. Künftig werden zwei hauptamtliche Vorstände (Generalsekretariat) die Vertretung gemäß §26 BGB abdecken.

Original-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell