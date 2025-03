SevenOne AdFactory

Seven.One AdFactory gewinnt Zadig&Voltaire als Digitalsponsor für "Germany's Next Topmodel Stories" - und verleiht der Brand auch im TV himmlische Strahlkraft

München (ots)

Unterföhring, 24. März 2025. Seit zwei Jahrzehnten sucht Heidi Klum bereits nach "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - und fesselt ihr Publikum Jahr für Jahr aufs Neue. Die diesjährige Jubiläumsstaffel setzt noch eine Schippe obendrauf: Seit dem 13. Februar bietet "Germany's Next Topmodel Stories" neue Einblicke hinter die Kulissen der Erfolgsshow - direkt nach jeder #GNTM-Episode exklusiv auf Joyn. Das begeistert nicht nur Fans, sondern eröffnet auch spannende Möglichkeiten für den Werbemarkt. So nutzt die Luxury-Brand Zadig&Voltaire u. a. die neuen Werbeflächen im #GNTM-Streamingumfeld für sich und begleitet das Format als Digitalsponsor, um auf ihren neuen Duft ZADIG im Engelsflügel-Flacon aufmerksam zu machen.

Tom Schwarz, Geschäftsführer von Seven.One AdFactory: "'Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum' ist seit 20 Jahren ein absolutes Highlight für unsere Zuschauer:innen wie auch Werbepartner. Mit 'Germany's Next Topmodel Stories' auf Joyn gehen wir jetzt den nächsten entscheidenden Schritt und erweitern unser Premium-Werbeumfeld gezielt in die Streamingwelt. Dass wir direkt Zadig&Voltaire für das neue Joyn-Format als digitalen Sponsor gewinnen konnten, ist ein echter Coup. Die Brand steht für Luxus, Kreativität und Qualität und passt perfekt zu den exklusiven Behind-the-Scenes Einblicken, die unsere Zuschauer:innen mitten ins Herz der Fashion-Welt katapultieren."

Zusätzlich bewirbt die Marke im Rahmen ihrer 360-Grad-Kampagne auch linear ihren neuen Duft und feierte in der #GNTM-Folge am vergangenen Donnerstag mit einem himmlischen Casting ihr TV-Debüt. Unter dem Motto "Floating like an Angel" mussten vier Kandidatinnen bei einem Testshooting, das von der Seven.One AdFactory konzipiert und umgesetzt wurde, mit anmutigen Bewegungen in einem Aerial-Yogatuch überzeugen. Doch nicht nur Grazie war gefragt - auch Persönlichkeit zählte. In kurzen Gesprächen konnten die #GNTM-Anwärterinnen mit ihrer Ausstrahlung, ihren Erfahrungen und ihrer Modelmappe punkten. Am Ende überzeugte Daniela den Kunden und sicherte sich den begehrten Job als Testimonial für den neuen Duft - inklusive Kampagnen-Shooting in Paris.

Laura Opitz, Brand Director bei Shiseido für Zadig&Voltaire: "Unsere Neuheit im Damenduft ZADIG von Zadig&Voltaire richtet sich konsequent an eine selbstbewusste, authentische und freiheitsliebende Zielgruppe. Eine der relevantesten Maßnahmen im Rahmen des Launchpaketes ist unsere Kooperation mit 'Germany's Next Topmodel', nicht ausschließlich aufgrund der enormen Reichweite, sondern auch wegen der idealen Überschneidung unserer Markenwerte. Hier haben wir in Zusammenarbeit mit der female-founded Agentur we.triad ein individuelles Kreativkonzept entwickelt und umgesetzt - ein perfektes Match. Für uns bietet die Kooperation mit 'Germany's Next Topmodel' die Möglichkeit, neue Zielgruppen authentisch und kreativ zu erschließen. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft."

Ergänzt wird die Zadig&Voltaire-Kampagne durch klassische TV-Spots, Addressable TV SwitchIns und Social Sponsorings auf den offiziellen #GNTM-Kanälen. Eine Promotionlizenz von Seven.One Licensing rundet das Werbeengagement der Marke schließlich ab.

#GNTM-Kosmos bricht auf Joyn alle Rekorde

Auf dem bereits hohen Niveau des Vorjahres wächst die Watchtime rund um "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" im Monat Februar um beeindruckende 44 Prozent. Ein klares Signal: #GNTM war nie erfolgreicher auf Joyn.

