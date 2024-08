ZDF

ZDFneo-Programmänderung

Wochen 35/24und 36/24

Mainz (ots)

ZDFneo-Programmänderung Woche 35/24 Donnerstag, 29.08. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 0.10 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Zu Gast: Torsten Sträter, Emilia Schüle, Leo Neugebauer (von 22.15 Uhr) Deutschland 2024 0.55 MAITHINK X - Die Show Populismus 1.25 The Bay Vermisst 2.10 The Bay Verdacht 2.55 The Bay Entführung 3.40 The Bay Verstrickung 4.25 The Bay Abschied 5.10 The Bay Geständnis 5.55 Death in Paradise -6.45 Nur die Sonne war Zeuge Freitag, 30.08. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.45 Der Landarzt Der Lockvogel 7.35 Löwenzahn Classics Peter und das Geheimnis der Schlange 8.00 Löwenzahn Classics Peter und der Geist der Marksburg ---------------------------------------------- 1.45 The Rookie Lebenslänglich 2.25 The Rookie Tag des Todes 3.05 Safe House Entführung 3.50 Safe House Zweifel 4.40 Safe House Verdacht 5.25 Safe House -6.10 Abgrund (Weiterer Ablauf am Vormittag ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.) Woche 36/24 Samstag, 31.08. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.10 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Extreme Welten: Das unsichtbare Netzwerk 6.55 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Zähmung des wilden Planeten 7.35 Terra X Rätselhafte Phänomene Springfluten und Polsprünge 8.20 Terra X Rätselhafte Phänomene Vulkane und Geisterbäume 9.05 Terra X Schlaue Schwärme Geheimnisvolle Sprachen 9.50 Terra X Schlaue Schwärme Rätselhafte Kräfte 10.35 Terra X Die Sprache der Tiere 11.20 Terra X Amazonien Expedition in den Regenwald 12.00 Terra X Venezuelas Tafelberge - Expedition ins Haus der Götter 12.45 Terra X In unbekannten Tiefen 13.30 Terra X Faszination Wasser Wasserfälle 14.15 Terra X Faszination Wasser Flussdeltas 15.00 Terra X Faszination Wasser Zauber der Korallenriffe 15.45 Terra X Faszination Wasser Unbekanntes Grönland 16.25 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Extreme Welten: Das unsichtbare Netzwerk 17.10 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Zähmung des wilden Planeten 17.55 MAITHINK X - Die Show Populismus 18.25 Die glorreichen 10 Die größten Angeber der Geschichte (Weiterer Ablauf ab 19.05 Uhr wie vorgesehen.)

