Innovationskompass 2025: Deutsche Verbraucher fordern mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

Eine aktuelle Studie des Forum Moderne Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Umfrageunternehmen Civey zeigt: 77 Prozent der deutschen Verbraucher:innen stehen nachhaltigen Technologien in der Landwirtschaft offen gegenüber. Besonders gefragt sind Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren und die Lebensmittelsicherheit erhöhen. Die Ergebnisse des Innovationskompasses 2025 geben Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wertvolle Einblicke in die Erwartungen der Gesellschaft an die Agrarbranche.

Nachhaltigkeit als Treiber für Innovation

Die Befragung von über 2.500 Teilnehmer:innen ergab, dass Umweltaspekte wie der reduzierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (50 Prozent) und eine geringere Umweltbelastung (52 Prozent) bei Innovationen an erster Stelle stehen. Die Bereitschaft, nachhaltige Technologien zu unterstützen, wächst mit dem Alter: Während junge Menschen stärker auf Preise achten, legen ältere Generationen vermehrt Wert auf ökologische Aspekte.

"Die Ergebnisse zeigen, dass die Menschen in Deutschland eine zukunftsorientierte Landwirtschaft wollen, die sowohl Nachhaltigkeit als auch technologische Innovation miteinander vereint", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft. "Insbesondere der Wunsch nach einer geringeren Umweltbelastung der Landwirtschaft und einer höheren Lebensmittelsicherheit bestätigt, dass die Landwirtschaft als Teil der Lösung für globale Herausforderungen gesehen wird."

Technologieoffenheit und politische Präferenzen

Besonders positiv werden Präzisionslandwirtschaft mit GPS-Steuerung (47 Prozent) und kombinierte Bewirtschaftungssysteme, wie regenerative Landwirtschaft (46 Prozent) bewertet. Während Anhänger:innen der Grünen nahezu geschlossen (97 Prozent) für neue nachhaltige Technologien offen sind, herrscht unter Personen mit AfD-Wahlabsicht die größte Skepsis (23 Prozent Ablehnung).

"Die Landwirtschaft befindet sich in einem enormen Transformationsprozess. Digitale Lösungen, Automatisierung und innovative Anbauverfahren sind entscheidend für eine wettbewerbsfähige und gleichzeitig nachhaltige Produktion", erklärt Lea Fließ. "Unsere Studie zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher solche Entwicklungen begrüßen, solange sie nachvollziehbare Vorteile für Umwelt, Qualität und Sicherheit bieten."

Chancen für Wirtschaft und Technologieanbieter

Die Studie zeigt zudem, dass technologischer Fortschritt als Schlüssel zur Verbesserung von Lebensmittelsicherheit (72 Prozent) und Qualität (39 Prozent) gesehen wird. Digitalisierung, Automatisierung und KI-gestützte Anbauverfahren treffen besonders bei jungen Verbraucher:innen bis 39 Jahre auf hohe Akzeptanz. Unternehmen, die in nachhaltige Technologien investieren, können sich so frühzeitig als Innovationsführer positionieren.

"Landwirtschaftliche Innovationen bieten enormes Potenzial, die Ernährungswirtschaft nachhaltiger und resilienter zu gestalten", so Lea Fließ weiter. "Jetzt gilt es, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Technologien schnell zur Anwendung kommen und ihre volle Wirkung entfalten können."

Schlüsselergebnisse der Studie:

"Innovationen in der Landwirtschaft, die eine höhere Lebensmittelsicherheit und Qualität versprechen, stoßen bei Verbraucher:innen in Deutschland auf breite Zustimmung." "Deutsche Verbraucher:innen sind offen für innovative Technologien in der Lebensmittelproduktion, wenn diese zu nachhaltigeren Produkten führen."

Der vollständige Innovationskompass 2025 steht Ihnen ab sofort unter moderne-landwirtschaft.de/innovationskompass2025 zur Verfügung.

Über das Forum Moderne Landwirtschaft

Das Forum Moderne Landwirtschaft ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.

Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unser Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.

Über Civey - Know more. Act better.

Wir gehen seit 2015 neue Wege in der Markt- und Meinungsforschung, um schnell und verlässlich Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu ermöglichen. Als Tech-Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsforschung erheben und verbinden wir für Sie Daten zu einem "Bigger Picture". Dabei messen wir für Sie Veränderungsprozesse in Ihren Stakeholdergruppen in Echtzeit. Als Vorreiter der Branche erkennen wir frühzeitig relevante Trends, machen Perspektiven sichtbar und schaffen Klarheit. Mit intelligenten Datenlösungen sowie unserer individuellen Beratung und Branchenexpertise ermöglichen wir Ihnen fundierte Entscheidungen in einer sich wandelnden Welt. Dabei verstehen wir uns als Ihr Wegbegleiter in Zeiten der Transformation.

Unsere Daten werden dazu im Civey-eigenen Online-Panel mit verifizierten Teilnehmenden erhoben. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung der jeweils ausgewiesenen statistischen Fehler. Die statistischen Angaben entnehmen Sie bitte der Infobox an den jeweiligen Umfragen - bewegen Sie Ihren Mauszeiger hierfür einfach über das "i" rechts unten in jeder Kachel. Mehr zu unserer Methodik erfahren Sie hier.

