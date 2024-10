ARD Audiothek

"Alles anders - Was mein Leben verändert hat": radio3-Gesprächs-Podcast mit Jana Simon

ab sofort in der ARD Audiothek

Berlin

Es gibt Momente im Leben, die verändern alles. Manchmal passiert das mit einem Knall und radikal. Manchmal leiten kleine Impulse eine neue Phase ein, nach der nichts mehr so ist wie vorher. Was wäre gewesen, wenn man an einer bestimmten Stelle im Leben anders reagiert, anders gehandelt hätte? Wenn man einem Menschen, der wichtig war, nie begegnet wäre? Im neuen, zehnteiligen Podcast "Alles anders - Was mein Leben verändert hat" von radio3 vom rbb spricht Journalistin und Autorin Jana Simon mit prominenten Gästen über die Wendepunkte in ihrem Leben. Die erste Folge ist ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar, die weiteren Folgen werden alle 14 Tage donnerstags veröffentlicht.

Außergewöhnliche Gäste und besondere Wendepunkte

Geboren in Tansania kam Joe Chialo mit neun Jahren nach Deutschland. Er war Türsteher, Cross-Metall-Sänger, Musikmanager und ist jetzt Berliner Kultursenator. Die Professorin Christina von Braun hat den ersten Genderstudiengang in Deutschland eingeführt, trotzdem findet sie das Gendersternchen furchtbar. Der Journalist Deniz Yücel saß ein Jahr lang in Untersuchungshaft in der Türkei, wegen angeblicher Terrorpropaganda. 2018 kam er überraschend frei und konnte nach Deutschland ausreisen. Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des "Philosophie Magazins", ist als Trennungskind mit Angst vor Streit und Eskalation aufgewachsen. Als Erwachsene hat sie sich den Streit zum Beruf gemacht und vertritt in Talkrunden unbequeme Positionen. Jan Josef Liefers ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, 2021 löste er mit einem Video im Rahmen der #allesdichtmachen-Kampagne heftige Kontroversen aus. Maren Kroymann, Kabarettistin und Schauspielerin, hatte 1993 ihr Coming Out im "Stern". Danach war alles anders: Rollen blieben aus, dafür kam viel Zuspruch von Frauen, die auch vor ihrem Coming Out standen.

Für den zehnteiligen Podcast besucht Jana Simon ihre Gesprächspartner zu Hause oder lädt sie ins Aufnahmestudio ein. Anhand von persönlichen Gegenständen wie Briefen, Fotos, Büchern, Kleidungsstücken, Musik und Ton- bzw. Archivaufnahmen erinnern sich die Gäste an ihre entscheidenden Lebensereignisse. Mal schonungslos ehrlich, mal nachdenklich - und immer humorvoll. Was haben sie aus den besonderen Wendepunkten im Leben gelernt und was können sie den Hörerinnen und Hörern als Erfahrung mitgeben?

Als Podcast und im Radio

Die erste Folge von "Alles anders - Was mein Leben verändert hat" ist ab 17. Oktober in der ARD Audiothek zu hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die weiteren Episoden des zehnteiligen Podcasts erscheinen immer donnerstags im zweiwöchentlichen Rhythmus. radio3 sendet die erste Folge am 19. Oktober und die zweite Folge am 2. November im Radio, jeweils um 16.00 Uhr. Weitere Episoden werden Ende Dezember im Programm ausgestrahlt.

Erste Online-Veröffentlichungen in der Übersicht:

Folge 1 - "Alles anders" mit Joe Chialo (17. Oktober 2024)

Folge 2 - "Alles anders" mit Christina von Braun (31. Oktober 2024)

Folge 3 - "Alles anders" mit Jan Josef Liefers (14. November 2024)

Folge 4 - "Alles anders" mit Svenja Flaßpöhler (28. November 2024)

Folge 5 - "Alles anders" mit Deniz Yücel (12. Dezember 2024)

Folge 6 - "Alles anders" mit Maren Kroymann (2. Januar 2025)

"Alles anders - Was mein Leben verändert" ist eine Produktion von radio3 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Zusammenarbeit mit Der Apparat Multimedia GmbH.

Ausführliche Inhaltsangaben zu den ersten beiden Episoden finden Sie im rbb-Presseportal. Gern vermitteln wir auch Interviews mit Jana Simon.

Über Jana Simon

Jana Simon ist Journalistin und Autorin. Sie studierte Osteuropastudien, Politik und Publizistik in Berlin und London. Von 1998 bis 2004 war sie Reporterin beim Berliner Tagesspiegel. Seit 2004 ist sie Autorin bei der ZEIT. Für ihre Reportagen und Porträts erhielt Simon zahlreiche Preise, u.a. den Theodor-Wolff-Preis und mehrmals den Deutschen Reporterpreis, 2018 wurde Simon Reporterin des Jahres. Außerdem schreibt sie Bücher und Drehbücher. Simon lebt mit ihrer Familie in Berlin.

