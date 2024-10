ARD Audiothek

ARD Podcast "Baborie & Rakers"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

ab 11. Oktober 2024 in der ARD Audiothek

Im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" haben sie einen Monat lang jede Woche miteinander gesprochen. Dabei haben sie sich so gut verstanden, dass sie jetzt einen gemeinsamen Podcast starten. Im ARD Podcast "Baborie & Rakers" sprechen sich Ariana Baborie und Judith Rakers einmal quer durchs Alphabet und wieder zurück. Dabei reden sie über festgelegte Begriffe mit vorgegebenen Anfangsbuchstaben und streifen so zahlreiche Themen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Kombiniert mit unterhaltsamen Fakten teilen die beiden beispielsweise ihre Gedanken zu Achselhaaren, Breathwork & Co. Ab dem 11. Oktober ist der Podcast exklusiv in der ARD Audiothek zu hören, jeden Freitag gibt es eine neue Folge.

Arschgeweih und Achtsamkeit

Ein Thema der ersten Folge unter der Rubrik A wie Arschgeweih ist das Tätowieren. Auf die Frage, warum Judith Rakers kein Tattoo hat, sagt sie: "[...] ich habe mich nie getraut. Nicht, weil ich Angst vor den Schmerzen gehabt hätte - die kann man mit einem Crémant oder auch ohne ertragen -, sondern weil ich Angst habe vor dieser endgültigen Entscheidung. Ich habe große Schwierigkeiten, mich festzulegen, besonders bei Entscheidungen, die dauerhaft sind. Beruflich war ich immer Freiberuflerin, weil ich immer das Gefühl haben muss, aufstehen zu können. Im Flugzeug muss ich immer am Gang sitzen." Zum Thema A wie Achtsamkeit sagt Ariana Baborie: "Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich Stille nicht ertragen kann. Ich habe das erst diese Woche selbst diagnostiziert. In jedem Moment, wo ich etwas mache - Geschirrspülmaschine ausräumen, kochen, mich morgens fertig machen, Wäsche falten - mache ich mir irgendwas an. Es ist wie ein Zwang: immer ein Podcast, immer Musik."

Die ARD Audiothek - mobil und werbefrei

Die ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Rund 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.

Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "ARD Audiothek" bzw. Nennung des ARD Podcasts "Baborie & Rakers".

Weitere Informationen unter: http://swr.li/ard-podcast-baborie-und-rakers

und https://www.ardaudiothek.de/sendung/baborie-und-rakers-sie-orgeln-sich-durchs-alphabet/13759699/

Fotos über ARD-Foto.de

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuell