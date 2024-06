Kivent GmbH

Größte Karrieremesse Deutschlands gewinnt weiteren Partner für sich: Karriere Kick gibt Kooperation mit Azubiyo bekannt

Berlin (ots)

Der Karriere Kick, das innovative Messekonzept der Kivent GmbH, konnte nach zahlreichen erfolgreichen Kooperationen einen weiteren Partner für sich gewinnen: Wie Gründer und Geschäftsführer Johannes Kirsch mitteilte, verständigte man sich mit Azubiyo auf eine dreijährige Zusammenarbeit. Demzufolge wird die Jobbörse der FUNKE Works GmbH künftig als Veranstalter des Karriere Kicks auftreten.

Geschäftsführer Johannes Kirsch: "Als eines der führenden deutschen Ausbildungsportale erreicht Azubiyo ihre junge Zielgruppe schon jetzt genau dort, wo sie sich täglich aufhält: online, auf Social Media und in der Schule. Als Veranstalter des Karriere Kicks erweitert die Jobbörse ihr Angebot nun um einen weiteren erfolgversprechenden Kanal, erhält damit eine noch größere Aufmerksamkeit und baut letztlich auch ihre Stellung als kompetenter Ansprechpartner für Azubi-Recruiting weiter aus."

Im Rahmen des Karriere Kicks kommen Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsbetrieben zusammen - unter anderem, um in Teams Tischfußball zu spielen. Vor allem aber schafft die entspannte Umgebung entsprechender Events ideale Voraussetzungen für den Austausch über berufliche Möglichkeiten und Ausbildungswege. Dabei lernen sich Jugendliche und Ausbildungsbetriebe auf spielerische Weise kennen - ähnlich wie beim Speed-Dating. Ein positiver Nebeneffekt: Durch die direkte Interaktion untereinander kommen zudem wichtige Soft Skills wie Empathie und Motivation völlig automatisch zum Vorschein.

"Jugendliche wünschen sich Messen, die neben sachlichen Informationen auch Begeisterung und Spaß vermitteln - und genau das schafft der Karriere Kick. Seit unserer ersten Veranstaltung im vergangenen Jahr sind wir von dem Konzept überzeugt", verrät Tobias Heberlein, Geschäftsführer der FUNKE Works GmbH. "Schließlich ist es unseren Kunden so gelungen, potenzielle Auszubildende regionaler und noch persönlicher zu erreichen. Deshalb führen wir in diesem Jahr zwei weitere Karriere Kicks durch und planen auch für Anfang 2025 zwei Veranstaltungen." Die spielerische Leichtigkeit des Messekonzepts will Azubiyo fortführen: "Wir schaffen die Rahmenbedingungen und eine lockere Atmosphäre. Auf diese Weise können sich die Unternehmen auf die Gespräche mit den Teilnehmenden konzentrieren und sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb präsentieren", so Tobias Heberlein weiter.

"Für uns ist die Zusammenarbeit mit Azubiyo ein weiterer Erfolg, der uns einmal mehr bestätigt, wie wichtig und wirkungsvoll das Konzept des Karriere Kicks wirklich ist. Selbstverständlich wollen wir genau darauf aufbauen und hoffen, künftig noch weitere richtungsweisende Unternehmen im Bereich des Azubi-Recruitings für uns gewinnen zu können - idealerweise nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Veranstalter", betont Johannes Kirsch abschließend.

Über Johannes Kirsch:

Johannes Kirsch ist Unternehmer, Event-Experte und Erfinder des innovativen Messekonzepts Karriere Kick. Ziel seiner kreativen Karriere- und Ausbildungsmessen ist es, die Berufsorientierung für junge Erwachsene auf ein komplett neues Level zu heben. Zudem sollen Unternehmen darüber die Möglichkeit erhalten, in Zeiten des Fachkräftemangels zuverlässig die passenden Nachwuchskräfte zu finden. Mehr Infos dazu unter: https://www.karriere-kick.de

Über Funke Works:

Das Unternehmen betreibt die Jobbörsen für Azubis und Akademiker:innen der FUNKE Mediengruppe, zu denen unter anderem das vielfach ausgezeichnete Ausbildungsportal Azubiyo gehört. Tobias Heberlein ist seit rund 15 Jahren im Ausbildungsmarkt tätig und kennt die Anforderungen und Wünsche der Personaler:innen und Ausbilder:innen.

