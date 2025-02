Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)

Wirtschaftlichen Wert von Daten heben: Neuer Studiengang "Data Analytics in Economics and Business" an der RPTU

Zum Sommersemester 2025 startet an der RPTU ein neuer Bachelor-Studiengang: "Data Analytics in Economics and Business" vereint Fachwissen aus Mathematik, Statistik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Er bereitet angehende Fachkräfte auf die datengetriebenen Herausforderungen in Wirtschaft und Verwaltung vor. Denn Datenanalyse wird immer mehr zum Schlüssel für fundierte Entscheidungen in Unternehmen und Institutionen. Studierende erwerben die Fähigkeiten, Daten in wertvolle Erkenntnisse umzuwandeln, um Geschäftsprozesse zu optimieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Eine Bewerbung für den zulassungsfreien Studiengang ist noch bis einschließlich 15. März möglich.

Das Studium ist praxisorientiert und vereint die Kernbereiche Wirtschaft, Mathematik und Informatik. Auf dem Lehrplan stehen grundlegende Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Mathematik und Informatik. Später können Studierende ihre Kenntnisse mit spezialisierten Themen wie Business Analytics, Data Science und maschinellem Lernen vertiefen.

Das Studienprogramm umfasst 60 Prozent Wirtschaftswissenschaften und 40 Prozent Mathematik und Informatik. Ein verpflichtendes Betriebspraktikum ermöglicht den Studierenden, das erworbene Wissen in der Praxis anzuwenden und wertvolle Erfahrungen in realen Arbeitsumfeldern zu sammeln.

Wie sehen die Berufsperspektiven aus?

Die Nachfrage nach Fachkräften, die Daten analysieren und zur Entscheidungsfindung beitragen können, ist hoch - sei es in den Bereichen Logistik, Technologie, Finanzwesen, Gesundheitswesen oder Beratung. Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs sind qualifiziert, als Data Analysts, Business Intelligence Analysten oder Data Scientists in verschiedenen Industrien zu arbeiten.

Durch die praxisorientierte Ausbildung können Absolventen nicht nur technische Kenntnisse anwenden, sondern auch als Bindeglied zwischen Fachbereichen wie Management, Wirtschaft und IT fungieren und damit eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von datenbasierten Strategien übernehmen.

Welche Voraussetzungen sind mitzubringen?

Wer sich für Datenanalyse, Mathematik, Statistik und Informatik interessiert, ist beim Studiengang Data Analytics in Economics and Business bestens aufgehoben. Bei der Datenanalyse geht es darum, Muster zu erkennen und Informationen aus Zahlen zu gewinnen. Dabei basiert der Studiengang auf mathematischen Konzepten und statistischen Methoden. Eine gewisse Leidenschaft für Mathematik, insbesondere Daten und Zahlen, sollten Studierende daher mitbringen.

Nicht zuletzt sind Programmierung und Datenbanken ein notwendiges Handwerkszeug. So spielt etwa die Programmiersprache Python im Studienverlauf eine zentrale Rolle.

Die Anmeldung zum zulassungsfreien, deutschsprachigen Bachelor-Studiengang "Data Analytics in Economics and Business" ist bis 15. März möglich.

