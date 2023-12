TAITRA

Resümee ISPO 2023: Made in Taiwan bleibt Gütesiegel in der Sportindustrie

München (ots)

Vom 28. bis zum 30. November stellten TAITRA und TSMA vielfältige taiwanesische Firmen aus dem Sportbereich auf der ISPO in München aus

Zu Beginn der Messe luden die Organisationen zu einem exklusiven Networking-Event am Stand

Dort präsentieren unter anderem die Firmen AROFLY, Fareast Century und Gee Hoo neue Produkte

Vom 28. bis zum 30. November fand in München die ISPO 2023 statt - eine der weltweit wichtigsten Messen für die gesamte Sportindustrie. Mit dabei waren das Taiwan External Trade Development Council ( TAITRA) gemeinsam mit der Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association ( TSMA). Die beiden Organisationen repräsentieren taiwanesische Unternehmen im Ausland und stellen Neuheiten aus Taiwan einem internationalen Publikum vor.

Highlight gleich zu Beginn der Messe

Gleich zu Beginn der Messe fand ein besonderer Höhepunkt statt: Von 14:00 bis 15:00 Uhr fanden sich am ersten Tag der Messe Journalist:innen, Firmenvertreter:innen und Interessierte zu einer exklusiven Networking-Veranstaltung zusammen. Dazu gab es neben Brezn, Bubble Tea und Süßspeisen auch spannende Produktpräsentationen und Ansprachen verschiedener taiwanesischer Business-Expert:innen. So brachte die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der taiwanesischen International Trade Administration (TITA) und dem Ministry of Economic Affairs (MOEA) Entscheidungsträger:innen zusammen, lieferte einen Einblick in den aktuellen Stand taiwanesischer Innovationen und stimmte die Besucher:innen auf die TAISPO ein - eine der wichtigsten B2B-Sportmessen Südostasiens, die im März 2024 in Taipeh stattfindet.

Preisgekrönte Innovationen "Made in Taiwan"

Auf dem Networking Event sprachen sowohl der Direktor der Economic Division des Frankfurter Taipei Representative Office in Germany, Ching-Ting Hung, als auch George Wood von der TSMA und Jasmine Wu, Projektmanagerin bei TAITRA. Die Sprecher:innen begründeten mit einem Blick auf die Zukunft, warum Made in Taiwan auch in der Sportindustrie weiterhin ein wichtiges Gütesiegel sein wird. Außerdem zeigten drei taiwanesische Firmen neuartige Produkte: AROFLY präsentierte einen federleichten, innovativen Fahrradcomputer, der beim Radfahren Daten über Körper und Route erfasst, die für einen detaillierten Trainingsplan unabdingbar sind. Fareast Century enthüllte einen preisgekrönten, neuen Stoff für sportliche Kleidung, der aus Abfällen bei der Benzinproduktion produziert wird und dadurch neue Maßstäbe bei der Nachhaltigkeit setzt. Von Gee Hoo gab es ein modernes Laufband zu sehen, das sich zum Beispiel mit aktuellsten Trainings-Apps verbinden lässt.

Ausblick: 2024 steht im Zeichen der TAISPO

Das Event diente nicht nur dazu, die bestehenden, engen Verbindungen der deutschen Sportindustrie und -medien nach Taiwan zu vertiefen. Ziel war auch, auf die TAISPO 2024 vorzubereiten. Die Messe, die vom sechsten bis zum neunten März in Taipeh stattfindet, lockt jährlich Tausende Besucher:innen an. Im kommenden Jahr findet die Messe zeitgleich zur Taipei Cycle Show statt, der größten Fahrrad-Messe Asiens.

Sowohl für Ausstellende als auch Fachbesucher:innen ist die Registrierung mittlerweile möglich, deshalb ermutigen TAITRA und TSMA alle Interessierten, sich über einen Besuch zu informieren!

Über Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet und ist eine Non-Profit- bzw. halbstaatliche Handelsförderungsorganisation, um Taiwans Außenhandel zu etablieren. TAITRA wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und mehreren kommerziellen Organisationen gesponsert. Ziel ist es, taiwanesische Unternehmen bei der Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbungsfähigkeit zu unterstützten und ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen in den ausländischen Märkten zu unterstützen. Mit dem Headquarter in Taipeh verfügt TAITRA über eine gut koordinierte Wirtschaftsförderung, ein Informationsnetzwerk von über 800 internationalen Marketing-Spezialisten und 60 Standorten weltweit. Zusammen mit den Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und Taipeh World Trade Center (TWTC), erschafft TAITRA mittels effektiver Förderstrategien eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten.

Original-Content von: TAITRA, übermittelt durch news aktuell