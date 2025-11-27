Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Rheingas ist neuer Business-Partner des F.C. Hansa Rostock

Tradition trifft Teamgeist - Zwei Traditionsmarken feiern Jubiläen und starten gemeinsame Partnerschaft im Norden

Krakow am See (ots)

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ab sofort offizieller Business-Partner des Drittligisten F.C. Hansa Rostock. Mit diesem Engagement stärkt das Energieunternehmen seine Präsenz in Norddeutschland und unterstreicht zugleich seine Verbundenheit mit der Region Mecklenburg-Vorpommern.

"Wir freuen uns sehr, den F.C. Hansa Rostock zu unterstützen - einen Verein, der für Leidenschaft, Zusammenhalt und Teamgeist steht", sagt Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Rheingas-Gruppe. "Dieses Engagement passt perfekt zu unseren Werten und unserem Anspruch, regionale Partnerschaften gezielt zu fördern."

Ein besonderes Jahr verbindet die beiden Partner: Während Rheingas 2024 sein 100-jähriges Bestehen feierte, blickt der F.C. Hansa Rostock 2025 auf sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Auch auf regionaler Ebene gibt es Grund zum Feiern: Der Rheingas-Standort Krakow am See, der die Nähe zum norddeutschen Markt symbolisiert, besteht seit 35 Jahren.

"Tradition, Beständigkeit und regionales Engagement - das verbindet uns mit Hansa Rostock in besonderer Weise", betont Thomsen.

Ein sichtbares Zeichen der neuen Kooperation ist die Rheingas-Werbefläche auf einer 25 Meter breiten LED-Bande im Ostseestadion. Damit ist Rheingas sowohl im Stadion als auch auf den Bildschirmen der Fans präsent, bei allen Spielen des F.C. Hansa Rostock, die live auf MagentaSport übertragen werden. Einige Partien sind zusätzlich in den Dritten Programmen der ARD im Free-TV zu sehen, was die mediale Reichweite der Marke weiter erhöht.

Das Engagement verdeutlicht die strategische Sponsoring-Philosophie von Rheingas: Gezielt investieren, regional wirken und nachhaltig sichtbar sein. "Mit Hansa Rostock haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam viele Menschen erreichen", so Thomsen weiter.

Rheingas blickt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und zahlreiche spannende Spiele mit dem F.C. Hansa Rostock.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.

Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

