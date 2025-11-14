Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Rheingas Flaschengasautomat in Monheim erfolgreich gestartet

Komfort und Versorgungssicherheit rund um die Uhr

Brühl (ots)

Bereits im Juli 2025 hat Rheingas am Standort Monheim am Rhein ihren ersten Flaschengasautomaten in Betrieb genommen. Mit dieser innovativen Lösung bietet das Unternehmen seinen oder auch neuen Kunden vor Ort künftig eine unkomplizierte, sichere und jederzeit zugängliche Möglichkeit, Gasflaschen bequem zu tauschen oder neu zu erwerben - unabhängig von Öffnungszeiten und Lieferzyklen.

Mit dem neuen Automaten an der Tankstelle Brinkschulte in Monheim (Benzstraße 2, 40789 Monheim) setzt Rheingas auf mehr Komfort und Versorgungssicherheit im Alltag. Der Automat ist benutzerfreundlich gestaltet, erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ermöglicht den Tausch gängiger Flaschengrößen von 5 kg und 11 kg.

Die ersten Monate zeigen: Das Angebot wird gut angenommen. Derzeit läuft zudem noch bis 17.11.2025 eine Winter-Aktion mit attraktiven Angebotspreisen.

"Mit dem Flaschengasautomaten in Monheim setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserem Konzept einer modernen, dezentralen Energieversorgung", sagt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Propan Rheingas. "Unsere Kundinnen und Kunden können damit jederzeit und ganz unkompliziert Gasflaschen tauschen - sicher, flexibel und zuverlässig. Das ist ein wichtiger Schritt, um unseren Service weiter auszubauen und den Bedürfnissen unserer Kundschaft gerecht zu werden."

Das neue Angebot richtet sich sowohl an Privatkundinnen und -kunden, die beispielsweise Gasflaschen für den Grill, Heizpilz oder das Wohnmobil benötigen, als auch an Gewerbetreibende, mit einem geringen Bedarf an Flaschengas, die auf eine kontinuierliche Versorgung angewiesen sind. Der Automat ergänzt das klassische Liefergeschäft und stärkt die regionale Präsenz des Unternehmens in der Fläche.

Mit der Installation des Flaschengasautomaten in Monheim unterstreicht Rheingas seinen Anspruch, innovative und kundenorientierte Lösungen zu bieten.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

Mit 100 Jahren Erfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

