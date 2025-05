Hagleitner Hygiene International GmbH

Terminaviso: Internationales Hagleitner-Hygieneforum am 26. und 27. Juni 2025

Zell am See (ots)

Es geht um Medical Devices: „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Hygienikerin oder Ihren Hygieniker“, so das Motto des Symposiums

Das Internationale Hagleitner-Hygieneforum findet zum achten Mal statt, 2025 lautet das Thema:

„Medical Devices: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Hygienikerin oder Ihren Hygieniker“

Wo Gefahren lauern.

Wie sich Infektionen verhindern lassen.

Was Händehygiene damit zu tun hat.

Hierüber diskutieren Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und dem Gesundheitswesen, Vorträge vor Ort halten unter anderem:

Didier Pittet, Schweizer Infektiologe

Hans Hirschmann, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene

Johannes-Cyrill Culen, Generalsekretär der Semmelweis-Gesellschaft

Alexander Blacky, Facharzt für klinische Mikrobiologie und Hygiene

Programm des Internationalen Hagleitner-Hygieneforums 2025

Datum und Ort

26. Juni 2025, 11:30 Uhr bis

27. Juni 2025, 13:00 Uhr

Hagleitner-Akademie

Lunastraße 5

5700 Zell am See

Österreich

Presseticket

Bitte um Akkreditierung bis 25. Juni 2025, 12:00 Uhr – per E-Mail an Hagleitner-Sprecher Bernhard Peßenteiner:

bernhard.pessenteiner@hagleitner.com

Herzlich eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Medien: Print- und Onlineredaktionen, Radio- und TV-Teams, Fotografinnen und Fotografen, Bloggerinnen und Blogger.

Über das Internationale Hagleitner-Hygieneforum

Dieser Fachkongress gilt als Plattform für Hygiene- und Desinfektionsexperten, Ärzte sowie Pflegekräfte; gemeinsam beleuchten sie je Termin ein herausragendes Gesundheitsthema. Seit 2017 findet das Symposium statt, jährlich ist es ein fixer Programmpunkt in Zell am See in Salzburg (Österreich). Das Internationale Hagleitner-Hygieneforum richtet sich an das gesamte Gesundheitswesen: Akut-, Arbeits- und Präventivmedizin, Rehabilitation sowie Langzeitpflege.

URL: https://lp.hagleitner.com/de-at/8-ihhf

https://lp.hagleitner.com/de-at/8-ihhf

