Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Rheingas-Tochter BALTYKGAZ erneut mit dem "Forbes Diamond" ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Brühl (ots)

Die polnische Tochtergesellschaft der Rheingas-Gruppe, BALTYKGAZ, wurde zum zweiten Mal in Folge in die renommierte Forbes-Rangliste "Forbes Diamonds 2025" aufgenommen. Die Auszeichnung würdigt die wachstumsstärksten Unternehmen Polens auf Basis objektiver finanzieller Kennzahlen. BALTYKGAZ gehört dabei zur Kategorie der größten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 250 Millionen PLN (etwa 57 Millionen Euro).

In der stark entwickelten Woiwodschaft Pomorskie belegte BALTYKGAZ in diesem Jahr den 28. Platz - eine bemerkenswerte Verbesserung um 23 Ränge im Vergleich zum Vorjahr. Dies bestätigt aus Sicht des Unternehmens den erfolgreichen Wachstumskurs und die stabile Marktposition des Unternehmens.

"Diese Auszeichnung und der Platz im Ranking bestätigen unsere konsequente Entwicklung und unsere solide Position am Markt", so Adam Lewandowski, CEO der BALTYKGAZ.

Strenge Auswahlkriterien für die Forbes Diamonds

Die Auswahl für die Forbes Diamonds erfolgt nach festen Kriterien. Unternehmen müssen ein positives Finanzergebnis vorweisen und im Rating von Dun & Bradstreet Poland einen Risikofaktor von über 4 erreichen. Das Ranking berücksichtigt neben der finanziellen Performance auch die Zahlungstreue, insbesondere pünktliche Rechnungsbegleichung und Verlässlichkeit gegenüber Geschäftspartnern. Diese Aspekte sind ein klares Zeichen für die Solidität und Kreditwürdigkeit der ausgezeichneten Unternehmen.

"Die erneute Aufnahme in die Forbes-Liste ist ein starkes Zeichen für die nachhaltige Entwicklung und das Vertrauen in BALTYKGAZ als Geschäftspartner", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Muttergesellschaft, Propan Rheingas in Brühl. "Sie bestätigt nicht nur unsere ökonomische Leistungsfähigkeit, sondern auch unsere werteorientierte Unternehmenskultur, die auf Verantwortung und Integrität basiert", so Thomsen weiter.

Preisverleihung in festlichem Rahmen

Die offizielle Preisverleihung fand im April im Rahmen der feierlichen Forbes-Gala statt.

"Dass wir nun zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet werden, ist für unser gesamtes Team eine großartige Bestätigung", sagte Adam Lewandowski am Rande der Veranstaltung. "Diese Anerkennung motiviert uns, unsere starke Marktposition weiter auszubauen und unseren Kurs in Richtung Stabilität, Innovation und Verlässlichkeit fortzusetzen."

Über BALTYKGAZ

BALTYKGAZ ist ein führender Flüssiggasversorger in Polen und Teil der deutschen Rheingas-Gruppe. Das Unternehmen versorgt über 25.000 Tankkunden, betreibt ein eigenes Flüssiggas-Terminal sowie zwei Abfüllanlagen für Flaschengas und Kältemittel. Mit rund 140 Mitarbeitenden an sieben Standorten gehört BALTYKGAZ zu den drei größten Akteuren im polnischen Tankgassektor und zeigt auch in herausfordernden Marktbedingungen kontinuierliches Wachstum.

Über Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und Standorten in den Niederlanden und Polen. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

Rheingas steht seit 100 Jahren für sichere und dezentrale Energielösungen, darunter Flüssiggas, Autogas, Photovoltaik, Strom, Wasserstoff und Wärmepumpen. Die Gruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und versorgt über 30.000 Kunden in Industrie, Gewerbe und Privathaushalten.

Diese und weitere Meldungen zum Download sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.rheingas.de/presse

Original-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell