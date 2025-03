R&S Vertriebs GmbH

R&S ist TOP Innovator 2025/ Essener Lebensmittelspezialist erneut ausgezeichnet

Essen (ots)

Das Essener Traditionsunternehmen R&S Vertriebs GmbH wurde kürzlich zum dritten Mal mit dem Top 100 Innovator-Siegel prämiert und zählt somit zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Am 27. Juli findet die Preisverleihung statt. Dann gratuliert Mentor Ranga Yogeshwar zu diesem Erfolg. Die GourmetScouts by R&S sind Spezialisten für Wurst, Schinken und Markenfleischprogramme sowie die Experten für innovative Produkt- und Verkaufskonzepte für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Das Unternehmen denkt immer voraus und probiert erfolgreich Neues.

Die R&S Vertriebs GmbH ist einzigartig in der Branche: Sie bringt Fleischspezialitäten aus Europa und der ganzen Welt nach Deutschland. Dabei sind die Mitarbeiter echte GourmetScouts: Sie lassen sich auf Reisen inspirieren und lernen ihre Lieferanten und Partner aus über 16 europäischen Ländern, den USA und Japan direkt kennen. Denn so können sie sicher sein, nachhaltig erzeugte und zukunftsfähige Marken zu vertreiben. Darauf legen sie besonderen Wert. Starke Marken, die Geschichten erzählen, sind ihnen wichtig. Nicht zuletzt geht es dabei um erstklassige Qualität und besten Geschmack. Denn "Wir machen Deutschland nicht nur satt, sondern vor allem glücklich!".

Seit 60 Jahren auf der Suche nach Neuem

Im vergangenen Jahr feierte die Albert Rauch GmbH ihr 60. Jubiläum. Gegründet 1964, schloss sie sich 1988 mit den Firmen Oberland in Bayern und Fleigro in Baden-Württemberg zur R&S Vertriebs GmbH zusammen. Trotzdem sind die GourmetScouts kein bisschen müde. 600 verschiedene Wurst- und Schinkenprodukte finden sich im Portfolio des Unternehmens und ständig kommen neue dazu. "Die Innovation ist seit jeher unsere Unternehmens-DNA," erklärt Ingmar Fritz Rauch, Prokurist und Mitinhaber der R&S Vertriebs GmbH. Frische Ideen stehen auf der Tagesordnung. "'Das machen wir schon seit 30 Jahren so' - diesen Spruch gibt es bei uns nicht," so Rauch weiter.

Konzepte mit dem Handel

Gemeinsame Tradition und Innovation wird bei R&S gleichermaßen großgeschrieben. Das gilt für die Produkte und Markenfleischprogramme, die das Unternehmen dem Lebensmitteleinzelhandel anbietet, aber auch für die Konzepte, mit denen der Absatz in den Märkten gefördert wird. Dazu gehören zum Beispiel Marktforschung und Aktionen, wie Verkostungen oder Promotions in den Märkten, sowie vernünftige Markenentwicklung und -führung. Damit auch die Beratung an der Frischetheke einwandfrei funktioniert, bietet die R&S Vertriebs GmbH dem Lebensmitteleinzelhandel kostenlose Schulungen für das Thekenpersonal an. Während dieser Workshops lernen die Mitarbeiter alles über die Besonderheiten der Spezialitäten und ihre Geschichte.

Ein Beispiel für besondere Innovationskraft und Mut zur Erneuerung in der Fleischbranche ist die kürzlich lancierte Meatember®-Kampagne, die auch als Marke eingetragen wurde. Das Essener Unternehmen denkt voraus: Wie sieht die Zukunft von Fleisch und Fleischkonsum aus? Das Image und der Stellenwert von Fleischprodukten in der Gesellschaft befindet sich im Spannungsfeld von Tierwohl, Klima und ernährungsrelevanten Veränderungen. Die Initiative "Meatember® - Zeit für gutes Fleisch" soll gute Ernährung mit gutem Fleisch fördern. Für den Lebensmitteleinzelhandel stellt die R&S Vertriebs GmbH Material zur Verfügung, das über die Vorteile von gutem Fleisch aufklärt: Dazu gehören Flyer und Broschüren für die Endverbraucher, sowie Leitfäden für das Thekenpersonal. Außerdem unterstützt das Unternehmen mit weiteren POS-Aktionen dabei, den Endverbrauchern gutes Fleisch schmackhaft zu machen. Davon profitiert auch der Verkauf der starken Marken für den Meatember®: Nachhaltiges und gutes Fleisch bekommt eine Stimme.

Original-Content von: R&S Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell