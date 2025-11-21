Propan Rheingas GmbH & Co. KG

35 Jahre Rheingas Halle-Saalegas GmbH "DER GASMANN"

Vom regionalen Anbieter zum starken Partner für die Energiezukunft

Halle (Saale) (ots)

Seit 35 Jahren steht die Rheingas Halle-Saalegas GmbH - vielen Kundinnen und Kunden besser bekannt als "Der Gasmann" - für zuverlässige Energieversorgung, persönlichen Service und starke regionale Verbundenheit.

Dieses Jubiläum wird mit einer gemeinsamen Feier der gesamten Belegschaft im Spreewald begangen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat sich die Rheingas Halle-Saalegas von einem regionalen Flüssiggasversorger zu einem modernen Energiedienstleister entwickelt - mit einem breiten Leistungsangebot sowie einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Kundennähe.

Vom Pioniergeist zum etablierten Energiepartner

Mit viel Engagement und technischem Know-How legten die Gründer von Rheingas Halle-Saalegas nach der Wende den Grundstein für eine moderne Energieversorgung in der Region.

Der Schwerpunkt der Rheingas Halle-Saalegas GmbH liegt auf der zuverlässigen Lieferung von Flüssiggas (LPG) in Gasbehältern und Gasflaschen, sowohl für private als auch gewerbliche Kunden. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Angebot stetig erweitert.

"Unsere Entwicklung war immer von Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden geprägt", sagt Henry Körner, Geschäftsführer der Rheingas Halle-Saalegas. "Wir verstehen die Bedürfnisse der Region und reagieren flexibel auf Veränderungen - das war vor 35 Jahren so und ist auch heute unser Anspruch."

Henry Körner übernahm die Geschäftsleitung 2008 von seinem Vater, der das Unternehmen 1990 gründete und geichberechtigt mit der Porpan Rheingas als Rheingas Halle-Saalegas führte.

Energie im Wandel - und Der Gasmann mittendrin

Als Teil der Rheingas-Gruppe gestaltet der Standort Halle aktiv den Wandel hin zu einer klimafreundlichen Energiezukunft mit. Flüssiggas bleibt dabei ein wichtiger Baustein der Energiewende - insbesondere in ländlichen Gebieten ohne Erdgasanschluss. Gleichzeitig bereitet sich die Rheingas Halle-Saalegas auf den Einsatz alternativer Gase wie BioLPG und auf neue Technologien zur emissionsarmen Wärmeversorgung vor.

"Nachhaltige Energieversorgung bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen - für Umwelt, Region und Menschen", betont Körner. "Unsere Erfahrung von 35 Jahren ist die Basis dafür, mutig in die Zukunft zu gehen."

Eng verbunden mit der Region

Neben seiner Rolle als Energieversorger engagiert sich Der Gasmann seit vielen Jahren in der Region Halle (Saale) - ob durch die Unterstützung sozialer Projekte wie das Kinderhospiz oder lokaler Vereine wie den Saalebulls. Diese enge Verbundenheit zur Region ist fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert und soll auch in Zukunft fortgeführt werden.

Die Mitarbeiter der Rheingas Halle-Saalegas GmbH engagieren sich täglich dafür, die bestmöglichen Lösungen für ihre Kunden zu finden. Das zeigt sich nicht nur in der Qualität der Produkte, sondern auch im exzellenten Kundenservice, der das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten auszeichnet.

Über Rheingas Halle-Saalegas GmbH (Der Gasmann)

Rheingas Halle-Saalegas GmbH ist ein Unternehmen, welches zu 50% der Propan Rheingas GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl zugehörig ist. Seit 35 Jahren versorgt das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus mit Flüssiggas, Technische Gase, Klimatechnik und das jeweilig dazugehörige Equipment. Das Angebot reicht von Versorgung und Wartung über Energiesysteme bis hin zu Beratungsleistungen für eine nachhaltige Energiezukunft.

