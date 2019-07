Radio Bremen

Start für erste Radio Bremen-Intendantin: Dr. Yvette Gerner ab 1. August im Amt

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Mitte Februar nominierte sie die Findungskommission, im März wählte sie der Rundfunkrat - jetzt geht es los: Der 1. August 2019 ist der erste Arbeitstag der neuen Radio Bremen-Intendantin Yvette Gerner. Die 52-jährige freut sich auf die Aufgaben an der Spitze der öffentlichen Rundfunks in Bremen und Bremerhaven: "In Zeiten des digitalen Wandels wollen wir das richtige Programm auf allen Plattformen anbieten - nah dran und verlässlich, wie es unsere DNA ist. Radio Bremen leistet viel, da knüpfen wir an."

Sie ist die erste Frau in dieser Position in der 74-jährigen Geschichte des Senders. In ihrer Verantwortung liegen die Programmgestaltung der vier Bremer Hörfunkwellen (Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier, Bremen NEXT), der lokalen bzw. überregionalen TV-Produktionen des Hauses (z.B. buten un binnen, 3nach9, Bremer Tatort, Rabiat u.v.m.) und der Online-Projekte (z.B. butenunbinnen.de, Y-Kollektiv), die im Funkhaus an der Weser verantwortet werden.

Seit 30 Jahren arbeitet Yvette Gerner im Journalismus, sammelte über 20 Jahre Führungs- und Verwaltungserfahrung beim ZDF und weiß, was sie erwartet: "Die aktuelle Debatte um Auftrag und Finanzierung des gemeinsamen Rundfunks wird uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Radio Bremen ist Teil der Gesellschaft in Bremen, Bremerhaven und umzu. Gemeinsam mit den Direktoren Brigitta Nickelsen und Jan Weyrauch, dem ganzen Team sowie den gesellschaftlichen Aufsichtsgremien werden wir weiter interessante Angebote für die Menschen hier entwickeln."

Vor kurzem ist die gebürtige Ludwigshafenerin von Ober-Olm nach Bremen gezogen: "Bremen ist eine lebendige Stadt mit viel Tradition und Kultur. Sie bietet aber auch in Wissenschaft und Wirtschaft einiges. Ich freue mich darauf, mit möglichst vielen Menschen aus allen Bereichen ins Gespräch zu kommen." Und vielleicht trifft die eine oder der andere die passionierte Tennisspielerin auch auf einem der zahlreichen Tennisplätze in Bremen.

Yvette Gerner - Biographie

Neben dem Studium der Politischen Wissenschaft, Germanistik und Slawistik begann der berufliche Weg Gerners als freie Mitarbeiterin bei der Zeitung "Die Rheinpfalz" in Speyer. Schon während ihrer Promotion an der Universität Heidelberg war Gerner als redaktionelle Mitarbeiterin in der Hauptredaktion Außenpolitik beim ZDF tätig. Nach ihrem Volontariat 1996 und 1997 beim ZDF hatte Yvette Gerner dort diverse Positionen: Sie war als Chefin vom Dienst in der ZDF-Hauptredaktion Außenpolitik zuständig für Sondersendungen und Personalfragen und war stellvertretende Leiterin des "ZDF-auslandsjournals". Seit 2010 war sie Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF. In dieser Position war Yvette Gerner mit der Planung der Informationsangebote von Nachrichten bis Sport betraut. Fragen der strategischen Ausrichtung der Chefredaktion über die verschiedenen Plattformen gehörten parallel dazu zu ihrem Aufgabenbereich als Schnittstellenmanagerin. Des Weiteren koordinierte sie die verschiedenen Redaktionen in Konflikt- und Breaking-News-Lagen, bei Sondersituationen und herausragenden Ereignissen, wie z.B. Wahlen.

Pressekontakt:

Radio Bremen

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Diepenau 10

28195 Bremen

0421-246.41050

presse.pr@radiobremen.de

www.radiobremen.de

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell