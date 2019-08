"Lamm. Das musst du probieren" sorgt für kulinarische Highlights auf dem Gourmet Festival in Düsseldorf

Lamm. Das musst du probieren

Vom 23.08.2019 bis 25.08.2019 findet auf der Düsseldorfer KÖ das Gourmet Festival, das größte Open-Air Food Festival Europas, statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist auch "Lamm. Das musst du probieren" wieder mit dabei und versorgt die Besucher mit leckeren Spezialitäten vom europäischen Lamm.

Lamb'n'Cone oder doch lieber ein Lamm-Steaksandwich? Wer Ende August über das Düsseldorfer Gourmet Festival schlendert, hat am Stand 507 von "Lamm. Das musst du probieren" genau diese Wahl. Otto-Gourmet Koch Stefan Schneider zeigt live vor Ort, wie sich ganz alltägliche Lammgerichte zaubern lassen, die in der modernen deutschen Alltagsküche nicht fehlen dürfen. Er gibt am Stand Tipps aus der Profiküche und demonstriert, dass die Zubereitung des zarten Fleisches weitaus weniger kompliziert ist, als viele denken. Skeptische Besucher, die vielleicht noch das eine oder andere Vorurteil hegen, können sich durch kleine Probierhäppchen am Stand vom leckeren Lammgeschmack aus der europäischen Haltung überzeugen lassen.

Die von der EU mitfinanzierte Kampagne "Lamm. Das musst du probieren" hat es sich zum Ziel gesetzt, europäisches Lammfleisch in das Bewusstsein junger Leute zu rufen. Europäisches Lammfleisch ist lecker, einfach zuzubereiten und es stammt aus einer nachhaltigen Schafzucht. Mit diesen Kernbotschaften möchten die Wirtschaftsverbände für Lamm AHDB aus Großbritannien, Bord Bia aus Irland und Interbev aus Frankreich junge Verbraucher von europäischem Lammfleisch überzeugen. Wer jetzt schon auf der Suche nach Inspirationen ist, findet diese auf unserer Website unter www.probierlamm.de.

Liebe Gourmets, wir freuen uns auf euch!

