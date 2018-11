Mit offaehrte sprachreisen die Welt entdecken. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/128509 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/offaehrte sprachreisen/Christoph Buckstegen" Bild-Infos Download

Bremen (ots) - offaehrte sprachreisen sorgt mit neuen Inklusive-Leistungen für neue und außergewöhnliche Preistransparenz bei Sprachreisen für Schüler und junge Erwachsene. So sind ab 2019 bei jeder Reise Vollverpflegung und ein Sprachkurs bzw. Sprachtraining bereits im Preis enthalten. Die Qualität der Reisen ist noch weiter verbessert worden. 2019 sind insgesamt 13 Ziele in Europa und den USA im Programm. Bis zum 18. Dezember 2018 profitieren Kunden vom Frühbucherrabatt.

Die Frühbucherpreise sind von den Reiseterminen entkoppelt. An allen Terminen gelten die gleichen günstigen Konditionen. Mit den neuen Inklusive-Leistungen und den übersichtlichen Frühbucherrabatten hat offaehrte die Preistransparenz noch weiter erhöht. Im Rahmen seines Fair-Play-Ansatzes erhebt der Veranstalter schon seit diesem Jahr keine Abfahrtsort-Zuschläge mehr. Auch Kurtaxe, Transfer und Servicegebühren sind bereits inklusive. Selbst eine Stornierung der Reise bis zu 30 Tagen nach der Buchung ist kostenlos.

Noch mehr Qualität

Die Qualität der Reisen ist weiter verbessert worden. So wurden die Sprachkurse nochmals optimiert. Und die Auswahl der Privatunterkünfte unterliegt noch strengeren Kriterien, offaehrte arbeitet nur mit ausgewählten und bereits langjährig zuverlässigen Familien zusammen. Buchbar sind Privatunterkünfte in Bournemouth und Biarritz.

Übersichtlicher Katalog

Der neue, moderne Katalog für 2019 ermöglicht den Kunden eine schnelle Orientierung und liefert alle wichtigen Informationen. Welcher Sprachkurs passt zu mir, wie läuft das Lernen in den internationalen Klassen ab, wie klein sind die Gruppen und was muss ich bei Unterkunft und Anreise beachten? Diese und weitere Fragen werden ausführlich beantwortet. Anschließend werden die Sprachreisen detailliert vorgestellt, gegliedert nach Altersstufen und Ländern. Zusätzlich zum Katalog gibt es einen separaten Preisteil.

offaehrte sprachreisen

offaehrte sprachreisen veranstaltet und organisiert seit über 30 Jahren Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen hat europaweit eigene Sprachschulen. Jährlich verreisen rund 4.500 Teilnehmer zwischen 8 und 23 Jahren mit dem Veranstalter. Im Angebot sind weltweit 13 Kursorte in Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Malta und den USA. Es wird Englisch, Französisch und Spanisch unterrichtet. Die Teilnehmer lernen fast ausschließlich in internationalen Klassen. Alle Sprachreisen von offaehrte unterliegen den Standards der europaweit gültigen Sprachreisen-Norm sowie die Qualitätsrichtlinien des Fachverbands deutscher Sprachreiseveranstalter (FDSV).

Reisebeispiel: 10 Tage Bournemouth für 749 Euro inklusive Kurs und Vollverpflegung in der Privatunterkunft (Gastfamilie)

