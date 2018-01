Welttag der Feuchtgebiete: ORION spendet an den NABU Schleswig-Holstein

Flensburg (ots) - Am 2. Februar ist Welttag der Feuchtgebiete! Den zelebrieren nicht nur unzählige Naturschutzorganisationen, sondern auch ORION. "Wir kümmern uns schließlich auch um Feuchtgebiete", so Susanne Gahr, Pressesprecherin beim ORION Versand. Die doppeldeutige Verbindung zwischen dem unermüdlichen Engagement von Naturschutzverbänden zum Erhalt von Feuchtgebieten und dem Gleitmittel-Portfolio im Sortiment von ORION hat das Flensburger Erotikunternehmen dazu veranlasst, einen Teil seiner Einnahmen aus dem Gleitmitteln-Verkauf an den NABU Schleswig-Holstein zu spenden.

Dieser setzt sich für naturnahe Flüsse und Auen und den Erhalt und die Renaturierung von Mooren ein. Ehrenamtliche des NABU betreuen Naturschutzgebiete an Nord- und Ostseeküste sowie Binnenseen. In Plön widmet sich eine ganze NABU-Landesstelle fachlich dem Thema Wasser und Feuchtgebieten. Ob es die Vogelinsel Trischen im Wattenmeer mit ihren Seevogel-Kolonien, das Wennebeker Moor bei Rendsburg mit seinen Feuchtwiesen und Seggesümpfen oder das Teichgut Wallnau auf Fehmarn ist: Das Engagement des NABU Schleswig-Holstein zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist überall gefragt. "Wir finden es toll, dass es Organisationen wie den NABU gibt", so Susanne Gahr. "Da ist es uns ein besonderes Anliegen, ihr Engagement insbesondere für den Erhalt von Feuchtgebieten mit unserer Spende zu unterstützen."

Für den Erhalt der etwas anderen Feuchtgebiete und "Mehr Spaß zu zweit" tummeln sich im ORION Sortiment rund ein Dutzend unterschiedlicher Gleitmittelmarken - vom "Frechen Feuchtmacher" bis zum Klassiker "Flutschi". Der hatte 2002 in "TV total" seinen größten Einsatz: In Folge 158 brach Stefan Raab unter Zuhilfenahme von Flutschi seinen eigenen Weltrekord im Treppengeländer-Rutschen. Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte, findet den "Rekord für die Ewigkeit" auf Youtube: http://bit.ly/2nrHFOf

Hier noch ein paar Fakten zu Gleitmitteln:

- Am feuchtesten leben die Wolfsburger: Dorthin hat ORION 2017 die meisten Gleitmittel geliefert.

- Deutschland hat Geschmack: Unter den aromatisierten Gleitmitteln ist die Geschmacksrichtung "Champagner & Erdbeere" am beliebtesten.

- Unter den unterschiedlichsten Gleitmittelmarken im ORION Sortiment hat "Just Glide" die Nase vorn. Flutschi ist hingegen die wohl bekannteste Gleitmittelmarke: Seit 1979 ist die Rezeptur "bekannt und bewährt: mit flutschi liebt's sich unbeschwert".

Pressekontakt:

ORION Versand GmbH & Co. KG

Susanne Gahr

Tel.: (+49)461 5040265

sgahr(at)orion.de

www.orion.eu

www.facebook.com/OrionVersand

Original-Content von: ORION Versand GmbH + Co KG, übermittelt durch news aktuell