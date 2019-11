PRIMAVERA LIFE

Neues Gutachten sorgt für mehr Rechtssicherheit in der Aromapflege

Pflegefachkräfte in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen tragen große Verantwortung. Deswegen sind klare rechtliche Rahmenbedingungen besonders wichtig. Das gilt auch für den therapiebegleitenden Einsatz von ätherischen Ölen, die Aromapflege. Damit möglichst viele Anwender*innen sie einsetzen und viele Pflegebedürftige von ihrer wohltuenden Wirkung profitieren können, engagiert sich der Allgäuer Bio-Pionier PRIMAVERA seit einigen Jahren für eine fundierte Weiterbildung und klare rechtliche Bedingungen in der Aromapflege. Die Ergebnisse eines neuen Rechtsgutachtens sind ein weiterer wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Es stellt klar: Pflegefachkräfte dürfen Aromaöle nicht nur selbst mischen, sondern dieses auch auf Vorrat tun.

Schon in einer ersten im vergangenen Jahr veröffentlichten juristischen Beurteilung hatte der von PRIMAVERA beauftragte Gesundheitsrechtler Professor Hans Böhme deutlich gemacht, dass das Mischen von Aromaölen kein Inverkehrbringen im Sinne der EU-Kosmetikverordnung ist, solange der Hersteller (also z.B. PRIMAVERA) kein Vermischungsverbot vorsieht oder explizit vor dem Mischen warnt. In einem weiteren, jetzt erschienenen Gutachten bekräftigt er die Rechtsauffassung, dass Pflegefachkräfte unter Beachtung der Sorgfaltspflicht (Hygiene, Kennzeichnung, Dokumentation) auch auf Vorrat mischen dürfen. Dieser Punkt war bis dato nicht im Detail geklärt gewesen.

Wie Professor Böhme im aktuellen Gutachten weiter ausführt, dürfen jedoch nur sicherheitsbewertete Rezepturen auf Vorrat gemischt und eingesetzt werden. Weil dies für die meisten Gesundheitseinrichtungen allerdings deutlich zu aufwändig ist, hat PRIMAVERA eine spezielle Sammlung sicherheitsbewerteter Rezepte für Aromapflegende erstellt. Die dort aufgeführten Rezepturen können problemlos von einschlägig weitergebildeten Fachkräften auf Vorrat gemischt werden.

Das Ziel: Aromapflege als komplementäre Pflegemaßnahme etablieren

"100% naturreine, duftende Pflanzenöle haben eine wohltuende und ganzheitlich gesundheitsfördernde Wirkung. Dadurch sind sie eine große Unterstützung im Pflegealltag - nicht nur für die Gepflegten, sondern auch für die Pflegenden", weiß Lena Schröder, Produktmanagerin im Bereich Aromapflege bei PRIMAVERA. Die vielfältigen Wirkweisen der Öle bereichern sowohl die Grundpflege als auch die therapiebegleitende Pflege. Sie helfen, den Gesamtorganismus in der Krankheit zu unterstützen und das ganzheitliche Wohlbefinden der Patienten und Pflegebedürftigen zu fördern. Das Anwendungsspektrum reicht von Mund- und Körperpflege über Waschungen und hautpflegende Einreibungen bis hin zu Wickeln und Raumbeduftung. "Weil wir uns seit jeher als Wegbereiter in der Aromatherapie und -pflege verstehen, möchten wir Anwender*innen so viel Sicherheit wie möglich bei ihrer Arbeit geben. Die beiden Rechtsgutachten von Professor Böhme sind dabei von großer Bedeutung."

Eine fundierte Ausbildung: Auch in der Aromapflege das A & O

PRIMAVERA ist seit mehr als 30 Jahren nicht nur führender Hersteller von hochwertigen und unverfälschten ätherischen Ölen und Fertigmischungen zur Anwendung, sondern setzt sich auch seit Langem für einen hohen Ausbildungsstandard in Aromatherapie und -pflege ein. Zwar existiert eine ganze Reihe seriöser Ausbildungsanbieter und -formate, einheitliche Standards fehlen aber. Allein das zeitliche Spektrum in den Lehrplänen reicht vom Wochenendseminar bis zur mehrere hundert Stunden umfassenden Modul-Ausbildung mit Facharbeit und Abschlussprüfung vor einem ärztlich geleiteten Fachgremium.

"Wer mit ätherischen Ölen arbeiten will, muss wissen, was er tut", so PRIMAVERA-Mitgründerin Ute Leube. "Deswegen war es uns von Anfang an ein wichtiges Anliegen, fundiertes Expertenwissen zur Wirkkraft der ätherischen Öle und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu vermitteln. Deswegen haben wir schon in den 90-er Jahren die PRIMAVERA Akademie gegründet."

Die PRIMAVERA-Weiterbildung PRIMAVERA zur/m Aromaexpert*in umfasst mehr als 300 Stunden. Der Lehrplan wird ständig aktualisiert und den geltenden rechtlichen Grundlagen angepasst. Eine abschließende Facharbeit sowie eine ärztlich begleitete Abschlussprüfung unterstreichen den hohen Qualifikationsanspruch. Bisher wurden mehr als 600 AromaExpert*innen ausgebildet.

Damit Aromapflegende auch nach der Ausbildung gute Bedingungen für ihre Arbeit vorfinden, engagiert sich PRIMAVERA auf verschiedenste Weise: von der Beauftragung der beiden Rechtsgutachten über die wachsende Sammlung sicherheitsbewerteter Rezepturen bis hin zu einer Aromapflegefachberatung, an die sich professionell Pflegende mit ihren Fragen wenden können.

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

