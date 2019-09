PRIMAVERA LIFE

Neuer Ratgeber "So duftet Glück": 100 DIY-Rezepte für Aromatherapie-Fans

Bild-Infos

Download

Oy-Mittelberg (ots)

Gerade bei jungen Frauen aus der Generation "Do it yourself" sind ätherische Öle sehr beliebt, denn sie helfen beim Einschlafen, unterstützen das Frühjahrs-Detoxing oder dienen als luxuriöse Gesichts- und Körperpflege. Genau diese Zielgruppe hatten drei junge Duft-Expertinnen vor Augen, als sie die Idee für einen Lifestyle-Ratgeber mit vielen Rezepten zum Selbermachen entwickelten. Herausgekommen ist "So duftet Glück" - eine Neuerscheinung, die das Zeug hat, sich als Standardwerk zum Thema zu etablieren. Das im renommierten Droemer-Knaur-Verlag verlegte Buch von Vivien Keller, Alisa Leube und Julia Merbele ist jetzt erschienen. Am 20. September wird es erstmals öffentlich vorgestellt - natürlich beim Aromatherapie-Marktführer PRIMAVERA im Allgäu.

In "So duftet Glück. Natürlich durchs Leben mit ätherischen Ölen" erläutern die drei jungen Autorinnen, wie ätherische Öle im Alltag sinnvoll angewendet werden können. Die Bandbreite reicht von Gesundheit, Weiblichkeit, Schönheit und Sinnlichkeit bis hin zu Themen wie Konzentration im Beruf oder schnelle Hilfe auf Reisen. Das Buch vermittelt die wichtigsten Grundlagen der Aromatherapie und stellt die verwendeten Duft- und Heilpflanzen in einem ausführlichen Pflanzenlexikon vor. Den Hauptteil des Ratgebers bilden mehr als 100 DIY-Rezepte und Rituale für einen gesunden und naturverbundenen Alltag.

"Das Glück hat uns bei diesem Projekt förmlich zugezwinkert, denn - so haben wir im Laufe des Projekts von Insidern erfahren - es ist wohl sehr außergewöhnlich, dass ein Verlag den direkten Kontakt mit potenziellen Autoren*innen zu einem Thema sucht", sagt PRIMAVERA-Mitgründerin und -eigentümerin Ute Leube.

Alle drei Autorinnen sind mit Aromatherapie aufgewachsen

Auch für die drei jungen Erst-Autorinnen war das Buchprojekt ein Glücksfall, bot es ihnen doch eine einmalige Gelegenheit, ihre Schreibfreude, ihre Begeisterung für ätherische Öle sowie ihr umfangreiches aromatherapeutisches und naturheilkundliches Wissen mit Gleichgesinnten zu teilen. Alle drei haben langjährige Erfahrung in der Herstellung selbstgemachter Aromatherapie- und Hautpflege-Produkte, die die Gesundheit unterstützen und wertvolle Helfer im Alltag sein können. Alle drei kennen sich bestens mit der praktischen Wirkung ätherischer Öle aus und wenden dieses Wissen in ihrem täglichen Leben an: Autorin Vivien Keller (23) ist mit Aromatherapie aufgewachsen und hat eine große Leidenschaft für Selbstgemachtes, mit der die Online-Marketing-Managerin auch die PRIMAVERA-Community auf Social Media und der Firmenwebsite zu inspirieren weiß. Julia Merbele (29) hatte schon als junges Mädchen einen ausgeprägten Forschergeist und mischte viele ihrer Kosmetikprodukte selbst. Sie ist ausgebildete PRIMAVERA Aromaexpertin, Referentin und Seminarleiterin. Die weltreisende Geigenbauerin und Kommunikationstrainerin Alisa Leube (33) wird als Tochter der PRIMAVERA-Mitgründerin Ute Leube seit ihrer Geburt von ätherischen Ölen begleitet. Für das mittelständische Familienunternehmen bringt sie ihr vielfältiges Wissen heute als Texterin ein und leitet vielfältige Projekte im Online Marketing.

Ein Buch von DIY-Fans für DIY-Fans

"Uns war es wichtig, keinen weiteren Fachtitel zur Aromatherapie zu schreiben, sondern ein praktisches und inspirierendes Lifestyle-Buch, das sich ganz gezielt an junge Leute und die wachsende Gemeinde der DIY-Begeisterten richtet", berichtet Alisa Leube. "Das ganze Projekt hat uns sehr gefordert, aber auch großen Spaß gemacht. Man taucht ab ins Bücherschreiben, das ist eine ganz besondere Erfahrung", schildert Vivien Keller. "Dadurch ist es auch ein sehr persönliches Buch geworden", ergänzt Julia Merbele. Alle drei betonen: Ohne die Unterstützung von PRIMAVERA - sei es mit Fachwissen, Mentoring durch weitere Expertinnen oder die teilweise Freistellung während der Entstehung - wäre die Umsetzung der Buchidee kaum möglich gewesen.

Der neue bildstarke Ratgeber wird künftig fester Bestandteil des Sortiments von PRIMAVERA und auch im Online-Shop des Unternehmens erhältlich sein. Damit bildet es die ideale Ergänzung zum 2012 erschienenen Duftführer von Kurt L. Nübling, dem zweiten PRIMAVERA-Mitgründer und -eigentümer ("Aromatherapie für Einsteiger: Die gebräuchlichsten ätherischen Öle auf einen Blick." KOHA-Verlag).

Vivien Keller / Julia Merbele / Alisa Leube: So duftet Glück. Natürlich durchs Leben mit ätherischen Ölen. 224 Seiten mit zahlreichen Farbfotos, EUR [D] 19,99 | EUR [A] 20,60. ISBN 978-3-426-67580-9. Knaur MensSana, München. Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-426-45616-3

Link zum PRIMAVERA Online-Shop http://ots.de/NwzcNs

Terminhinweis:

Buchpremiere mit persönlicher Signierung am Freitag, 20.09.19 von 15 bis 17 Uhr bei PRIMAVERA, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg.

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

Pressekontakt:

Presse PRIMAVERA LIFE GMBH

Marion Keller-Hanischdörfer

Tel 08366-8988-931

Mail marion.keller@primaveralife.com

Original-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell