Sivantos GmbH

Signia revolutioniert Design von Hörgeräten: Hörgeräte sehen aus wie Hearables

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erlangen (ots)

- Signia Active Hörgeräte nutzen erstmals Bauform, Design und Bedienkomfort von modernen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern. - Vollausgestattete Hörgeräte mit Bluetooth-Streaming, langer Akku-Laufzeit und mobilem Lade-Etui mit integrierter Powerbank. - Helfen jüngerer Zielgruppe selbstbewusst Hörgeräteversorgung in Anspruch zu nehmen - Ab März exklusiv in Hörakustik-Fachgeschäften erhältlich.

Der Hörgeräte-Innovationsführer Signia hat seine neuesten, wiederaufladbaren Hörgeräte vorgestellt, die von außen kaum von Hearables unterscheidbar sind.

Signia Active und Signia Active Pro sind insbesondere für jüngere Kundengruppen gedacht, die keine Hörgeräte herkömmlicher Bauform möchten. Daher nahm sich Signia die aktuell sehr beliebten Hearables in Earbuds-Form zum Vorbild.

Hearables, also kabellose Bluetooth-Kopfhörer werden mittlerweile so häufig getragen, dass sie den meisten Menschen vertraut sind. Signia nutzt diese Vertrautheit, um Menschen mit leichter bis mittlerer Hörminderung, die bisher noch keine Hörgeräte nutzen, zu unterstützen. Dafür kombinieren Signia Active und Signia Active Pro führende audiologische Entwicklung mit modernem Design und herausragendem Bedienkomfort. Im Inneren ist die modernste Hörgerätetechnologie des Herstellers verbaut. Von außen ist es kaum noch von einem Hearable zu unterscheiden. Nutzer von Signia Active werden so eher nicht als Hörgeräteträger identifiziert. Das macht die neuen Hörgeräte im Earbud-Design auffallend modern und gleichzeitig enorm diskret.

Der Bedarf an solchen Lösungen ist real: 90 % der Menschen mit leicht- bis mittelgradigem Hörverlust weltweit sind nicht mit Hörgeräten versorgt.[i] Ein wichtiger Grund dafür liegt in der Bauform der meisten Hörgeräte, die schnell als Medizinprodukt erkannt werden. Hier setzt das Konzept von Signia Active an. Verbrauchertests haben bestätigt, dass es einen starken Wunsch nach solch einem Produkt gibt: Zwei von drei Personen würden lieber Earbuds tragen, um besser zu hören als herkömmliche Hörgerätebauformen.[ii]

Mehr als ein Hearable mit Verstärkung.

Zwar gibt es bereits Hearables, die Geräusche im Umfeld des Trägers verstärken können. Die audiologische Technologie im Inneren von Signia Active und die individuelle Anpassung durch professionelle Hörakustiker schafft aber einen Klangeindruck, der über eine simple Verstärkungsleistung hinausgeht. So kann zum Beispiel das Sprachverstehen in lauten Umgebungen deutlich verbessert werden.

Zudem verfügt Signia Active über den beliebten Signia Assistant in der Signia App. Mithilfe künstlicher Intelligenz erlernt der Signia Assistant die klanglichen Anforderungen von Hörgeräteträgern und kann die Einstellung der Hörgeräte rund um die Uhr, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Fachgeschäfte, automatisch an die Bedürfnisse der Träger anpassen.

Ausstattung auf Höhe moderner Hearables.

Auch in Sachen Bedienkomfort orientiert sich Signia an den populären Produkten aus der Consumer-Elektronik: Bluetooth-Konnektivität überträgt Musik und Telefonate direkt in die Hörgeräte. Der Lithium-Ionen-Akku schlägt mit 18 Stunden Laufzeit inkl. 2 Stunden Streaming sogar die meisten Hearables. Auch das Signia Active Lade-Etui enthält einen eingebauten Akku. So können die Hörgeräte dreimal voll aufgeladen werden, bevor das Lade-Etui selbst an die Steckdose oder - dank Qi-Standard - auf ein Induktionslade-Pad muss.

Signia Active Pro und die preisgünstige Einstiegsversion Signia Active sind ab März 2021 in den drei Farbkombinationen Weiß und Roségold, Schwarz und Silber oder Schwarz verfügbar.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.signia-hoergeraete.de

Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen Hörgeräteträgern mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören.

Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug.

Signia. Be Brilliant.

[i] Taylor, B. (2016). "20Q: Interventional Audiology - Changing the Way We Deliver Care"

[ii] Signia Kundenumfrage 2020

Original-Content von: Sivantos GmbH, übermittelt durch news aktuell