Schauspieler Miroslav Nemec ist neues Testimonial für Signia Hörgeräte

Miroslav Nemec, bekannt als Ivo Batic aus dem Tatort München, trägt Signia Xperience Hörgeräte und engagiert sich als Botschafter für die Hörgerätemarke Signia.

Die Signia Hörgeräte unterstützen Nemec mit Tinnitus-Therapie-Signalen und Sprachverstehen in Gruppen.

Signia Xperience Hörgeräte bieten eine einzigartige Kombination aus exzellentem Sprachverstehen und gleichzeitig uneingeschränktem Umgebungshören.

Signia, Innovationsführer für Hörgeräte, hat einen neuen prominenten Fan. Miroslav Nemec, bekannt aus dem Tatort München, trägt die neue Hörgerätegeneration Signia Xperience. Als Botschafter für gutes Hören engagiert er sich nun für die Erlanger Hörgerätemarke.

Nemec, der seit einem Hörsturz vor über 10 Jahren unter Tinnitus im linken Ohr leidet, schätzt nicht nur die Tinnitus-Therapie, sondern auch das neue Hören mit den Geräten: Die Atmosphäre in der Münchner Innenstadt nimmt er nach der Anpassung bei der Hörakustikerin plastischer, echter, spürbarer wahr. Gleichzeitig versteht er Gespräche in klarem Klang. Auch das Design der Signia Pure Charge&Go X Geräte gefällt ihm: "Fast schade, dass die so klein sind. Die können sich schon sehen lassen."

Nemec nahm lange Zeit keine Einschränkung seines Hörvermögens wahr. Während eines fachmännischen Hörtests bei einer Münchner Hörakustikerin zeigte sich auf dem linken Ohr dennoch eine Hörminderung im Hochtonbereich. Genau dort, wo auch der Tinnitus liegt. Für die Expertin ein bekanntes Phänomen: "Viele Menschen merken, dass da ein Hörverlust vorliegt, aber er schränkt im Alltag noch nicht ein. Deshalb unternehmen sie nichts."

Die Betreuung durch die Hörakustikerin während der Anpassung der Hörgeräte war für Nemec entscheidend. Trotz aller anfänglichen Zweifel, die Beratung durch die Expertin und der Mehrwert, den ihm die Geräte im Alltag geben, haben ihn schließlich überzeugt: "Vielleicht bräuchte ich noch keine Hörgeräte, aber ich möchte sie."

Seit Nemec die Hörgeräte bewusst trägt und den Unterschied selbst erfahren hat, weiß er gutes Hören nun noch mehr zu schätzen: "Man muss nur einmal bei einem Filmdreh dabei sein. Wenn da eine Szene gedreht wird, da klingt es am Set erstmal relativ hölzern und nüchtern. Da gibt es noch keine Musik, keine Hintergrundgeräusche. Und wenn man dieselbe Szene schließlich im fertigen Film sieht, vertont, mit Geräuschen und Musik hinterlegt, da merkt man erst, was guter Klang ausmacht. Ich höre jetzt den fertigen Film, nicht mehr nur die Szene."

Weitere Informationen über die Miroslav Nemec und die Signia Xperience Hörgeräte finden Sie unter: https://www.signia-hoergeraete.de/miroslav-nemec/

Über Signia

Signia, eine Marke von WS Audiology, steht gleichbedeutend für Innovation. Signia konnte seit dem Launch 2016 bereits einige Weltneuheiten auf den Markt bringen. Zusätzlich zu hochinnovativen Hörgeräten bietet Signia Tools und Apps, die auf allen Ebenen der Hörgerätenutzung die Interaktion mit den Kunden verbessern. So ermöglicht Signia Akustikern wie Hörgerätenutzern das Maximum aus ihren Hörgeräten herauszuholen. WS Audiology wurde 2019 durch die Verbindung von der in Singapur ansässigen Sivantos-Gruppe mit Widex aus Dänemark gegründet. Die Wurzeln von WS Audiology gehen zurück bis 1878. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Menschen und ist in mehr als 125 Ländern aktiv. Jedes dritte Hörgerät stammt von uns.

