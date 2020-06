Gesamtverband Pressegroßhandel: Webpräsenz www.pressegrosso.de Go-live

Bundesverband Presse-Grosso e.V.

Die Webpräsenz des Gesamtverbandes Pressegroßhandel ist ab sofort unter der Adresse www.pressegrosso.de erreichbar. Das Angebot präsentiert sich in einem modernen Design, übersichtlicher Struktur und passgenauen Inhalten. Es richtet sich an professionelle Nutzer wie Mitglieder, Marktpartner und Multiplikatoren sowie an die Öffentlichkeit. Dies teilte der Gesamtverband anlässlich seiner virtuellen Mitgliederversammlung am 23. Juni 2020 mit.

"Die Website informiert zielgerichtet über die Organisation und Leistungen des Gesamtverbandes sowie seiner Mitglieder. Das Angebot wird kontinuierlich fortentwickelt", so Verbandsgeschäftsführer Kai-Christian Albrecht. "Wir danken unseren Partnern für den kreativen Input und die zuverlässige Umsetzung." Die Regensburger Agentur CONCEPTNET zeichnet für die Realisation der Website verantwortlich. Das Corporate Design hat die Agentur 480Hz aus Bonn entwickelt. "Struktur und Übersichtlichkeit, gepaart mit modernem Webdesign und intuitiver Benutzerführung lagen uns bei diesem Projekt besonders am Herzen", erläutert Christian Meier, geschäftsführender Gesellschafter der CONCEPTNET GmbH. Die neue Website des Gesamtverbandes glänze nicht nur auf dem Desktop sondern auch auf Tablets und Smartphones.

Der GESAMTVERBAND PRESSEGROSSHANDEL tritt für einen diskriminierungsfreien Vertrieb von Zeitungs- und Zeitschriftensortimenten ein. Er leistet einen wesentlichen im öffentlichen Interesse stehenden Beitrag zur Pressefreiheit und -vielfalt. Zu seinen Kernaufgaben zählen praxisnahe Services im Bereich Marketing, Key Accounting und Datenmanagement sowie klassische Verbandsfunktionen wie Public Affairs, Öffentlichkeitsarbeit und Recht. www.pressegrosso.de

CONCEPTNET ist eine inhabergeführte Werbeagentur in Regensburg für die Gestaltung von Medien, die Programmierung von digitalen Anwendungen und den Betrieb eines Rechenzentrums. www.conceptnet.de

480Hz ist die Agentur für besondere Aufgaben in jeder Frequenz und in jeder Tonlage: Hier schlägt das Herz. Höher. www.480hz.de

