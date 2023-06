NAVAX Unternehmensgruppe

Martina Neumayr verstärkt Geschäftsführung bei NAVAX

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wien/München (ots)

Seit Mitte Juni ist Martina Neumayr (49) zur Geschäftsführerin der NAVAX Sofware GmbH, die Teil der NAVAX Unternehmensgruppe mit Sitz in München ist, bestellt und verstärkt damit das Geschäftsführungsteam rund um Oliver Krizek und Dr. Björn Heppner. Neumayr verantwortet das Geschäft der Softwarelösungen für Banken, Leasing- und Factoringgesellschaften.

Erste Berufserfahrungen hat die Deutsch-Österreicherin nach ihrer Bankausbildung bei der WestLB gesammelt und danach als Risiko Management Spezialistin den Software- und Datenvertrieb bei der SCHUFA GmbH und Creditreform Experian Deutschland GmbH mit aufgebaut. Sie half Kunden ihre Antragsprozesse zu automatisieren und zu digitalisieren sowie die Daten und Softwarelösungen in ihre ERP Systeme zu integrieren.

In den darauffolgenden 13 Jahren leitete sie als Mitglied der Geschäftsleitung bei der D&B Deutschland GmbH diverse Abteilungen und baute den Lösungsverkauf im Auskunfteisektor über Analytical Services und Software erfolgreich auf.

Der Fokus der vergangenen 10 Jahre lag im Business Development der nationalen und internationalen Geschäftssegmente für Financial Services. Zunächst bei der arvato informa Solutions GmbH, die infolge zu Experian übergegangen ist. Dort verantwortete Neumayr den Softwarelösungsvertrieb für 13 Länder und half als Mitglied der Geschäftsleitung bei der erfolgreichen Integration der arvato informa Solutions Risk Management GmbH zur Experian Gruppe.

In den vergangenen 30 Jahren hat Martina Neumayr national und international neue Geschäftssegmente und Services rund um Kredit Risiko Management und Betrugslösungen für Auskunfteien entwickelt, entsprechende Teams aufgebaut, Bereiche geleitet, diverse Unternehmensintegrationen begleitet und erfolgreich Transformationsprojekte durchgeführt. Das dabei aufgebaute Wissen wird die reisebegeisterte Hobbyfotografin nun bei NAVAX einbringen.

„NAVAX ist mit seinen 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Digitalisierungsexperten für Unternehmensprozesse und setzt seit Jahren Standards im anspruchsvollen DACH Markt für Finanzdienstleistungen. Ich freue mich sehr, diesen starken Wachstumspfad der NAVAX Software GmbH gerade jetzt mitgestalten zu können und für unsere Kunden innovative, leistungsstarke und zukunftsträchtige Lösungen zu entwickeln“, sagt Martina Neumayr.

„Ich freue mich besonders mit Martina Neumayr eine Expertin mit langjähriger Erfahrung im Finanzdienstleistungs-Sektor an der Spitze der NAVAX Software GmbH zu haben. Sie rundet damit mein Team in der Geschäftsführung ab und wird nun ihre Erfahrung im Bereich vom Lösungsverkauf, innovativen Daten- und Software-Produkt Management sowie der Integration von Unternehmen und Transformation von Teams und Lösungen in die Unternehmensgruppe einbringen“, ergänzt Oliver Krizek, CEO und Gründer der NAVAX Unternehmensgruppe.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau, Handel und Professional Services arbeiten mehr als 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Kunden. Über 1.000 zufriedene Unternehmenskunden und mehr als 100.000 begeisterte Anwenderinnen und Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

Mehr Informationen unter www.navax.com bzw. Anmeldung zu unserem Newsletter unter www.navax.com/newsletteranmeldung

Original-Content von: NAVAX Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuell