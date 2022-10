Frankfurter Rundschau

Nach dem "Basta"

Drei statt zwei Atomkraftwerke werden weiterlaufen, um das Stromnetz zu stabilisieren, allerdings nur bis zum nächsten Frühjahr, nicht bis ins Jahr 2024 hinein. Das hat Olaf Scholz per Richtlinienkompetenz entschieden, nachdem Grüne und FDP dieses Thema fast zur Sollbruchstelle der Koalition hochjazzten und er in Merkel-Manier die Debatte viel zu lange laufen ließ. Ein "Basta" im letzten Moment. Umso wichtiger ist es nun, das Strom- und das Energiesystem zukunftsfähig zu machen, damit Deutschland den Wintern nach dem bevorstehenden entspannter entgegensehen kann und auch beim Klimaschutz die Kurve kriegt. Scholz hat eine wichtige Ankündigung gemacht, nämlich die, dass die Ampel den jahrzehntelang vernachlässigten Bereich der Energieeffizienz endlich mit einem umfassenden Gesetz anpacken will. Schafft die Ampel es zudem, den Ausbau der Erneuerbaren und den Aufbau der Energiespeicherung wirklich zu entfesseln, kann die Atomdebatte dann wirklich abgehakt werden. Es wäre ein Segen.

