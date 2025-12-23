Julius Zorn GmbH

Fotoshooting-Sale für den guten Zweck bei Juzo

Am 02. und 18. Dezember veranstaltete die Julius Zorn GmbH (Juzo) einen Fotoshooting-Sale für den guten Zweck. Im Rahmen dieser Aktion hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, Kleidung, Schuhe und Accessoires aus vergangenen Fotoshootings und Kampagnen zu reduzierten Preisen zu erwerben.

Der Erlös der Aktion wird nun an die Johanniter-Weihnachtstrucker gespendet. Die Hilfsaktion der Johanniter sorgt seit vielen Jahren dafür, dass in der Weihnachtszeit dringend benötigte Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln Menschen in Deutschland und Südosteuropa erreichen. Die bei dem Juzo Fotoshooting-Sale erzielten EUR 871,- wurden von Juzo verdoppelt, so dass eine Spendensumme von EUR 2.000,- an die Weihnachtstrucker gespendet werden kann. Mit dieser Spende möchte Juzo einen Beitrag leisten, um Familien in der Weihnachtszeit zu entlasten und Hoffnung zu schenken.

Die Initiative stieß auf große Zustimmung innerhalb der Juzo Belegschaft. Zahlreiche Mitarbeitende nutzten die Gelegenheit und äußerten positives Feedback. Besonders hervorgehoben wurde der nachhaltige Charakter der Aktion, da die Kleidungsstücke nicht entsorgt, sondern einer sinnvollen Weiterverwendung zugeführt wurden.Und auch Jürgen Gold, Geschäftsführer der Julius Zorn GmbH freut sich über das Feedback: "Wir freuen uns sehr über die positive Rückmeldung unserer Mitarbeitenden und darüber, dass wir gemeinsam einen Beitrag für Menschen in Not leisten können. Die Aktion verbindet Nachhaltigkeit mit sozialem Engagement - Werte, die uns als Unternehmen besonders wichtig sind."

Das Unternehmen bedankt sich bei allen Mitarbeitenden, die durch ihre Teilnahme aktiv zur Unterstützung dieses sozialen Projekts beigetragen haben.

