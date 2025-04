Diagonal Inkasso GmbH

Effizientes Forderungsmanagement für die Fitnessbranche: Die DIAGONAL Gruppe war im April 2025 auf der FIBO in Köln vertreten

Buchholz i. d. Nordheide (ots)

Vom Beitragseinzug bis zum kaufmännischen Mahnwesen haben Fitnessstudios Aufgaben zu bewältigen, die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören, aber einen hohen finanziellen und personellen Aufwand bedeuten. Um ihnen eine professionelle Lösung anzubieten, hat Philipp Kadel mit der DIAGONAL Gruppe das Komplettangebot Debi-Plus entwickelt, das ein effizientes Zahlungsmanagement erlaubt. Warum der externe Service nicht nur bequem und rechtssicher ist, sondern auch dafür sorgt, dass die Liquidität langfristig erhalten bleibt, erfahren Sie hier.

Als vom 10. bis zum 13. April 2025 die FIBO auf dem Messegelände Köln stattfand, kamen zahlreiche Akteure aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Wellness zusammen, um sich über Innovationen, Investitionen und die neuesten Trends der Branche zu informieren. Neben fachlichen Diskussionen ging es aber auch um unternehmerische Aspekte, die für viele Fitnesscenter längst essenziell geworden sind. „Der Erfolg hängt eben nicht allein von der fachlichen Expertise ab, denn ohne effiziente Geschäftsprozesse ist das langfristige Überleben in einem umkämpften Markt kaum noch möglich“, sagt Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. „Ein professionelles Zahlungsmanagement ist beispielsweise schon allein deshalb notwendig, weil die laufenden Kosten sicher gedeckt sein müssen. Gerade in diesem Bereich kommt es aber immer wieder zu schwerwiegenden Fehlern, die die Liquidität gefährden und zu sinkenden Mitgliederzahlen führen. Darüber hinaus ist der finanzielle und personelle Aufwand für den Aufbau eines eigenen Rechnungswesens meist nicht sinnvoll zu rechtfertigen.“

„Ein reibungsloses Debitorenmanagement erfordert eine Kombination aus technischem Know-how, rechtssicherem Auftreten und gelungener Kommunikation. Wir verstehen uns als Partner der Fitnessbranche – und deswegen haben wir uns dazu entschieden, auf der FIBO präsent zu sein“, fügt der Experte für Forderungsmanagement hinzu. Philipp Kadel bietet Fitnesscentern und Betreiberketten die Möglichkeit, ihr Zahlungsmanagement von der Rechnungsstellung bis zum kaufmännischen Mahnwesen an die DIAGONAL Gruppe auszulagern, um von hochautomatisierten Prozessen, einer gewichtigen rechtlichen Expertise und einem umfassenden Kundenservice zu profitieren. Dabei sorgt das Full-Service-Paket Debi-Plus auch für intelligente technische Lösungen, die unter anderem individuelle API-Anbindungen oder praktische Schnittstellen zur Plattform Magicline ermöglichen. Auf der FIBO 2025 war die DIAGONAL Gruppe in der Newcomer Area an Stand CONE13 zu finden.

Alles aus einer Hand: Der Ansatz der DIAGONAL Gruppe

„Das Zahlungsmanagement gehört zum normalen unternehmerischen Geschäft, doch gerade im Bereich Fitness und Wellness wird das Thema häufig unterschätzt, was zwangsläufig zu stockenden Zahlungsflüssen führt, die ernste Schwierigkeiten nach sich ziehen können“, erzählt Philipp Kadel. „Viele Betreiber sind deshalb bereit, alles um Zahlung und Forderungsmanagement an externe Dienstleister abzugeben. Damit haben sie aber ein neues Problem, weil sie für Bonitätsprüfungen, Payment, Debitorenmanagement und Inkasso in der Regel verschiedene Anbieter benötigen. Es entstehen dadurch Reibungsverluste, die den Aufwand noch vergrößern und am eigentlichen Ziel vorbeigehen. Wir bieten das alles aus einer Hand und haben dafür einen lückenlosen und perfekt abgestimmten Prozess entwickelt, der für maximale Effizienz und Transparenz sorgt, sodass die Zahlungsströme unserer Kunden jederzeit unter Kontrolle sind.“

Im Kern dieses Prozesses steht das Angebot Debi-Plus, das die Rechnungsstellung und das kaufmännische Mahnwesen umfasst. Die Experten um Philipp Kadel erstellen und verschicken Rechnungen im Auftrag ihrer Kunden, nehmen Zahlungseingänge entgegen, senden Zahlungserinnerungen und kümmern sich darum, dass es erst gar nicht zu einem Inkassoverfahren kommt. Das erfordert natürlich ein weitgehendes Vertrauen, dem die DIAGONAL Gruppe dadurch gerecht wird, dass sie für größtmögliche Transparenz sorgt: Die Mandanten werden in Echtzeit über alle Vorgänge informiert und können im hauseigenen Gläubigerportal jederzeit einsehen, wie es beispielsweise um offene Forderungen oder Lastschriftmandate steht. Letztendlich dreht es sich darum, den Fitnessstudios die Zeit zu geben, sich ganz auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, während die Zahlungsrückflüsse zugleich erheblich ansteigen.

Nicht nur fachliche Kompetenz: Die DIAGONAL Gruppe setzt auf die neueste Technologie

Neben der fachlichen Expertise sind dafür auch technische Lösungen auf hohem Niveau gefragt. Die DIAGONAL Gruppe versteht sich als Vorreiter der Branche, der infrastrukturelle Hürden mit Leichtigkeit nimmt. Es geht zunächst um einen verlässlichen Datentransfer, der durch eine individuelle API-Anbindung zur Mitgliederverwaltungssoftware hergestellt werden kann. Häufig bevorzugen die Betreiber der Fitnessstudios aber auch eine direkte Schnittstelle zur Plattform Magicline, die sich ebenfalls problemlos herstellen lässt. Darüber hinaus nutzt die DIAGONAL Gruppe moderne Technologie, um die Abläufe effizienter zu gestalten. Eine eigene KI kann beispielsweise einfache Aufgaben wie die Vereinbarung von Stundungen oder Ratenzahlungen übernehmen, während sich die Mitarbeiter, die vorwiegend Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte sind, um die komplexeren Fälle kümmern. Die Steigerung bei den Zahlungsrückflüssen ist offenbar auch auf die technischen Kompetenzen der DIAGONAL Gruppe zurückzuführen.

Empathie und klare Kommunikation: Der DIAGONAL Gruppe geht es darum, Inkassoverfahren zu vermeiden

Philipp Kadel setzt aber nicht nur auf fachliche Expertise und technische Lösungen, sondern auch auf kommunikative Fähigkeiten. Das gilt insbesondere, wenn es sich um Mahnverfahren handelt, die durch einen empathischen Ansatz und verständlich abgefasste Schreiben zu einer deutlich schnelleren Zahlungsbereitschaft führen sollen. Der Prozess ist an dieser Stelle darauf angelegt, langwierige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die Vorteile liegen zum einen darin, dass ausstehende Forderungen umgehend eingeholt werden. Zum anderen ist es oft möglich, dass einmal in Zahlungsrückstand geratene Schuldner am Ende doch verlässliche und loyale Kunden des Fitnessstudios bleiben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die DIAGONAL Gruppe von der Rechnungsstellung bis zum kaufmännischen Mahnwesen im Corporate Design des jeweiligen Fitnesscenters in Erscheinung tritt. Somit bleibt selbst im Mahnverfahren für den Schuldner der Eindruck bestehen, mit dem Vertragspartner selbst im Gespräch zu sein, was ebenfalls dazu dient, die Kundenbeziehung möglichst zu erhalten.

Erst wenn sich ein Inkassoverfahren nicht mehr umgehen lässt, reichen sie die Forderungsakte an den Partner weiter. Die Experten von DIAGONAL INKASSO übernehmen dann – wobei sie auch dabei keinen konfrontativen Ansatz verfolgen, sondern einen Dialog anstreben, der zu einer schnellen Lösung führt. „Unser Prozess ist darauf angelegt, ein Inkasso zu vermeiden“, betont Philipp Kadel. „Doch wenn es nicht anders geht, bevorzugen wir auch an dieser Stelle Herz und Verstand, anstatt auf zunehmenden Druck zu setzen. Dabei geht es letztlich immer um die Liquidität der Studiobetreiber.“

