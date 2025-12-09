Julius Zorn GmbH

Juzo radelt für den guten Zweck

Spende für das Jugendzentrum Aichach

Die Julius Zorn GmbH (Juzo) freute sich, am Montag, den 01.12.2025 die Spende aus ihrer diesjährigen Radelaktion an das Jugendzentrum Aichach übergeben zu können.

Über den Sommer und Herbst 2025 hinweg hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Juzo die Möglichkeit, bei der Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" Kilometer für den guten Zweck zu sammeln. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 15.671,7 Kilometer wurden gemeinsam erradelt - das sind über 600 Kilometer mehr als im Vorjahr. Das Besondere an der Aktion: Jeder Kilometer trug zur Spendensumme bei. Juzo hat den Betrag anschließend verdoppelt und aufgerundet, sodass das Jugendzentrum Aichach (Juze) nun eine Spende von 3.200 Euro erhält.

Mit dieser Spende möchte Juzo dazu beitragen, dass das Jugendzentrum Aichach seine Angebote weiter ausbauen und Jugendlichen in der Region eine Perspektive bieten kann. Das Jugendzentrum Aichach ist dabei ein Ort, der vielfältige Freizeitaktivitäten für junge Menschen bietet - von Billard und Basketball über Musik-Sessions bis hin zu kreativen Workshops. Das Ziel der Einrichtung ist es, den Jugendlichen einen sicheren Raum für Austausch und Gemeinschaft zu geben und sie zu mehr Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung zu befähigen.

"Wir freuen uns sehr, mit dieser Spende die wertvolle Arbeit des Jugendzentrums Aichach zu unterstützen", sagte Laura Schultes, Public Relations und Sponsoring Managerin bei Juzo, bei der Spendenübergabe. "Das Juze bietet jungen Menschen nicht nur Freizeitmöglichkeiten, sondern auch eine geschützte Umgebung für Beratung und Begleitung - gerade für Jugendliche, die aus schwierigen Lebenssituationen kommen, ist dieses Angebot unverzichtbar und verdient unsere Anerkennung."

Mit Aktionen wie dieser möchte die Julius Zorn GmbH zeigen, dass sie nicht nur für hochwertige Produkte steht, sondern auch für ein großartiges Miteinander - #herzlichgestrickt und #fairgestrickt.

Die Radelaktion ist eine jährliche Initiative von Juzo, die Bewegung und soziales Engagement verbindet. Mitarbeitende sammeln Kilometer, die anschließend in eine Spende für eine regionale soziale Einrichtung umgewandelt werden. Ein großes Dankeschön geht an alle, die mitgemacht haben.

