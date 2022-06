Glassdoor

Glassdoor Ranking: Die 25 Unternehmen mit dem besten Management - laut Bewertungen der Mitarbeiter:innen

Frankfurt Am Main (ots/PRNewswire)

Capgemini belegt in Deutschland Platz 1

Die meisten der Top 25 Unternehmen kommen aus der Tech-Branche

Laut Untersuchungen von Glassdoor sprechen Arbeitskräfte häufiger über das Management, wenn sie dieses als negativ bewerten

„Hilfsbereit" und „motivierend" sind den Bewertungen zufolge Eigenschaften eines guten Führungsstils

Ein guter Führungsstil ist einer der wichtigsten Faktoren für die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen. Welche Unternehmen auch im Arbeitsalltag eine gute Führung ihrer Mitarbeiter:innen an den Tag legen, zeigt ein neues Ranking von Glassdoor: Der weltweit führende Anbieter von Informationen über Arbeitsplätze und Unternehmen hat heute die 25 Unternehmen mit dem besten Management in Deutschland vorgestellt. Die Top 25 wurden auf Basis der Bewertungen von Mitarbeiter:innen auf Glassdoor ermittelt, die freiwillig anonymes Feedback zu den Führungskräften ihres Unternehmens sowie Einblicke in ihren Job und ihr Arbeitsumfeld im vergangenen Jahr gegeben haben.

Gerade in den letzten Jahren hat sich die Arbeitswelt durch die Pandemie enorm verändert. Die Führungskräfte waren gezwungen, die Art und Weise, wie sie ihre Unternehmen führen und ihre Mitarbeiter:innen unterstützen, neu zu definieren. Mit der Liste werden die Arbeitgeber gewürdigt, die diese Herausforderung bewältigt haben.

„Covid-19 hat die traditionellen Regeln des Managements durcheinandergeworfen. Viele Unternehmen haben sich an die neuen Gegebenheiten angepasst. Sie haben den Erfahrungen und Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter:innen Aufmerksamkeit geschenkt und auf diese reagiert. Die Glassdoor-Liste der Unternehmen mit den besten Führungskräften in Deutschland würdigt nun die Unternehmen, die sich in der Krise weiterentwickelt haben", sagt Lauren Thomas, EMEA Economist bei Glassdoor. „Inspirierende Führungskräfte sind ein Zeichen für ein geeintes Unternehmen mit einer engagierten, motivierten und zufriedenen Belegschaft. Die Unternehmen auf unserer Liste teilen einen transparenten Management-Stil und bieten eine starke Kultur und starke Werte."

Das sind die zehn Unternehmen in Deutschland mit dem besten Management:

Die vollständige Liste der 25 Unternehmen umfasst Arbeitgeber aus zehn verschiedenen Branchen. Capgemini, einer der weltweit führenden Anbieter von Management und IT-Beratung, Digitaler Transformation sowie Technologie- und Ingenieurdienstleistungen, belegte den ersten Platz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter:innen in über 50 Ländern.

Die Tech-Branche ist in der Liste am stärksten vertreten. Unter den insgesamt 25 Unternehmen mit dem besten Management kommen neun aus dem Tech-Bereich. Außer Capgemini sind dies unter anderem Personio (Platz 2), Google (Platz 3) und Salesforce (Platz 4), das in diesem Jahr auch bei der Glassdoor Liste der „ Besten Arbeitgeber Deutschlands 2022" den ersten Platz belegte. Zudem ist Salesforce der einzige Arbeitgeber, der in der Glassdoor-Rangliste der Top-Führungskräfte für Großbritannien, Frankreich und Deutschland aufgeführt ist. Andere Sektoren auf der Liste decken die Kategorien Beratung (Boston Consulting Group, Rang 6), Healthcare (Siemens Healthineers, Rang 8) oder Fertigung & Produktion (Porsche, Rang 13) ab – der Mix ist ein Zeichen dafür, dass großartige Führungskräfte in einer Reihe von Branchen zu finden sind.

Der Untersuchung des Glassdoor-Wirtschaftsforschungsteams zufolge ist die Qualität der Führungskräfte einer der wichtigsten Faktoren für die Mitarbeiter:innenzufriedenheit in Deutschland. Gute Führungskräfte sind laut der Studie wichtiger als Gehalt, Work-Life-Balance und Karrieremöglichkeiten. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass Mitarbeiter:innen eher über die negativen Aspekte der Führung sprechen als über die positiven. So wird das Wort „Management" eher in den Bewertungen bei den Nachteilen erwähnt (in 2,1 % der Bewertungen) als bei den Vorteilen (0,6 %). Wenn Arbeitnehmer:innen ein gutes Führungsteam beschreiben, dann werden in den Bewertungen vor allem die Begriffe „hilfsbereit" und „motivierend" genutzt.

Bei den rund 2,2 Millionen Arbeitgebern, die auf Glassdoor bewertet wurden, liegt die Durchschnittsbewertung für ein gutes Management bei 3,4 (von einem bestmöglichen Score von 5). Die vollständige Liste der 25 Unternehmen und Beispiele anonymer Mitarbeiter:innenbewertungen finden Sie am Ende des Dokuments.

-ENDE-

Zusätzliche Informationen:

https://www.glassdoor.de/blog/unternehmen-mit-dem-besten-management/

Methodologie

Die Liste der Top 25 Unternehmen mit dem besten Management wurde aus mehr als 38.000 Bewertungen auf Glassdoor von in Deutschland ansässigen Voll- und Teilzeitbeschäftigten zwischen dem 20. April 2021 und dem 19. April 2022 zusammengestellt. Im Ranking wurden nur Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeiter:innen weltweit und mindestens 25 Bewertungen des Führungsstils im betrachteten Zeitraum berücksichtigt.

Um herauszufinden, mit welchen Worten Mitarbeiter:innen das Management beschreiben, hat Glassdoor Bewertungstexte aus mehr als 37.000 deutschsprachigen Bewertungen von in Deutschland ansässigen Mitarbeiter:innen analysiert, die zwischen dem 20. April 2021 und dem 19. April 2022 abgegeben wurden.

Über Glassdoor Glassdoor revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt Jobs und Unternehmen finden, die sie lieben, indem es für mehr Transparenz am Arbeitsplatz sorgt. Arbeitnehmer:innen wenden sich an Glassdoor, um Bewertungen, Gehälter und mehr bei Millionen von Unternehmen zu recherchieren und an Fishbowl by Glassdoor, um sich an offenen Gesprächen am und über den Arbeitsplatz zu beteiligen. Unternehmen nutzen Glassdoor, um Stellen auszuschreiben und Talente durch Produkte aus dem Bereich Employer Branding und Mitarbeiter:innen Insights zu gewinnen. Glassdoor ist eine Tochtergesellschaft von Recruit Holdings, einem führenden globalen Technologieunternehmen, und Teil seines schnell wachsenden Geschäftsbereichs HR-Technology. Weitere Informationen finden Sie unter www.glassdoor.de

„Glassdoor" und das Logo sind geschützte Marken von Glassdoor, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449764/Glassdoor_Logo.jpg

Original-Content von: Glassdoor, übermittelt durch news aktuell