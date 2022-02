WDR mediagroup GmbH

Das Boot Collection Staffel 1+2 ab 1. April erstmals als DVD und Blu-ray Komplettbox

"Das Boot hat sich mit Volldampf hineingeschoben in die moderne, internationalisierte Serienwelt."

Der Spiegel

40 Jahre nach dem Klassiker von Wolfgang Petersen zieht die preisgekrönte Serie "Das Boot" weltweit in über 100 Ländern die Zuschauer:innen in ihren Bann. Regisseur Andreas Prochaska ("Das finstere Tal") inszenierte mit DAS BOOT eines der teuersten und erfolgreichsten deutschen Serienprojekte, das mit spannenden Geschichten, hochkarätiger Besetzung und beeindruckenden Settings packende Unterhaltung der Extraklasse liefert.

Jetzt erscheinen die erste und zweite Staffel des Serien-Highlights erstmals in einer Box!

Staffel 1 erzählt von den Erlebnissen der 40 Mann starken Besatzung der U-612, die sich im U-Boot-Hafen von La Rochelle auf ihre Jungfernfahrt vorbereiten und zu einer unbekannten Mission in der immer erbarmungsloser geführten Atlantikschlacht des Zweiten Weltkriegs aufbrechen. Als neuer Kaleun hat der wenig erfahrene Klaus Hoffmann (Rick Okon) das Kommando - zum Ärger des älteren 1. Wachoffiziers Karl Tennstedt (August Wittgenstein). Im Laufe der Mission werden Können, Loyalität und Kameradschaft der gesamten Mannschaft auf eine harte Probe gestellt. Gleichzeitig kommt Simone Strasser (Vicky Krieps) auf der Basis an, um als Übersetzerin für Gestapo-Chef Hagen Forster (Tom Wlaschiha) zu arbeiten. Simones Bruder Frank (Leonard Scheicher) ist ebenfalls in La Rochelle stationiert. Kurz nach ihrem ersten Wiedersehen bittet Frank seine Schwester um einen Gefallen, der ihr Leben für immer verändern wird. Bald ist Simone gezwungen, alles zu hinterfragen, woran sie bisher geglaubt hat.

Die mitreißende Handlung von Staffel 2 setzt Ende 1942, knapp nach Ende der ersten Staffel, ein und fesselt die Zuschauer:innen von der ersten Minute mit den verschiedenen Erzählsträngen auf See und an Land, die u.a. in New York und La Rochelle spielen: Der erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) erhält den Auftrag, mit der U-822 in geheimer Mission drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als jedoch seine Loyalität in Frage gestellt wird, nimmt die U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) seine Verfolgung auf. Dem Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann dieser ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen? In La Rochelle ist Simone (Vicky Krieps) weiter im Widerstand aktiv, obwohl Gestapochef Forster (Tom Wlaschiha) sie im Visier hat. Zusammen mit Margot (Fleur Geffrier) will sie einer jüdischen Familie bei der Flucht helfen.

