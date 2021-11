Bobo Siebenschläfer - Komplettbox Staffel 1+2 ab 26. November 2021 auf DVD

WDR mediagroup GmbH

Groß werden ist spannend! Seit vielen Jahren begeistert Bobo Siebenschläfer mit seinen einfühlsamen und emotionalen Alltagsabenteuern Kinder auf der ganzen Welt, denn gemeinsam mit ihm können sie spielerisch die Welt entdecken. Bobo ist die perfekte Identifikationsfigur für die Kleinsten.

Der kleine quirlige Bobo lebt gemeinsam mit Mama und Papa in einer großen Stadt in einem Haus mit Garten. Zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden hat er jede Menge Spaß, wenn sie lachend und neugierig die Welt entdecken. Ob Bobo einen aufregenden Tag am Wasserspielplatz erlebt oder zum Kinderarzt muss - Bobo nimmt alle mit auf Entdeckungstour!

Die TV-Serie basiert ursprünglich auf den wunderbaren Bilderbüchern von Markus Osterwalder und erzählt in neuen Geschichten liebevolle und poetische Abenteuer von Bobo und seiner Familie und Freunden. Entwickelt vom Redaktionsteam der "Sendung mit dem Elefanten" hat Bobo von Beginn an seinen festen Platz in dem vielfach preisgekrönten WDR-Angebot für Vorschulkinder.

Die Komplettbox enthält alle 52 Folgen der beliebten ersten und zweiten Staffel!

Produktinformation:

VÖ: 26. November 2021

Technische Details:

DVD (5 Discs)

Genre: Kids

Produktionsland: Deutschland

Produktionsjahr: 2021

Bildformat: 16:9

Tonformat: DD 2.0 Deutsch

Laufzeit: ca. 260 Minuten (5x52 Folgen)

FSK: ab 0 Jahren freigegeben

Best-Nr: 9901P0009364-01

EAN: 4042999130012

UVP: 24,99 EUR

Extras / Bonus: Malvorlage für DVD-Cover

Verpackung: Standard Softbox

Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge den Trailer

zum Verlinken: https://youtu.be/_AaA3TW6vY0

zum Einbetten: https://www.youtube.com/embed/_AaA3TW6vY0

Bobo Siebenschläfer - Komplettbox Staffel 1+2 erscheint ab 26. November 2021 auf DVD.

Alle 52 Folgen von Bobo Siebenschläfer sind auch als Stream und Download erhältlich und die Lizenzmarke Bobo Siebenschläfer wird ebenfalls erfolgreich von der WDR mediagroup vermarktet.

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company - a division of WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus rund 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

WDR mediagroup

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

