WDR mediagroup Release Company präsentiert: Die Märchenbraut - Die komplette Saga (Sammler-Edition) ab 29. Oktober 2021 auf DVD und als Blu-ray erhältlich

""Die Märchenbraut" hat nichts an Witz und Charme verloren."

Spiegel.de

Mit "Die Märchenbraut - Die komplette Saga" präsentiert die WDR mediagroup eine weitere Perle der tschechischen Filmkunst. In der charmanten und sehr fantasievollen Serie bringen der Zauberer Rumburak und Herr Maier aus der Menschenwelt die Märchenwelt der Prinzessinnen Arabella und Xenia in Gefahr. Seit den 80er Jahren verzaubert sie ganze Generationen von Kindern. Die Serie besticht durch die spannenden Geschichten, in denen Zauberringe verloren gehen und die Märchenwelt nur einen Mantel weit entfernt ist. Sie ist ein Fest für alle Fans von früher und alle glücklichen Neueinsteiger und bietet Unterhaltung der Extraklasse!

Die Sammler-Box überzeugt mit ihren digital restaurierten Bildern von "Die Märchenbraut" und mit dem im Bonusmaterial enthaltenen Folgen von "Der Zauberrabe Rumburak"! Abgerundet wird die Sammler-Edition durch die komplette zweite Staffel "Die Rückkehr der Märchenbraut" auf insgesamt vier Bonus-DVDs sowie exklusiven Clips und einem spannenden 24-seitigen Booklet.

"Die Märchenbraut - Die komplette Saga" ist somit ein Muss für jeden Fan des tschechischen Serienklassikers!

Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge den Trailer

zum Verlinken: https://www.youtube.com/watch?v=BEOgLcjncDk

zum Einbetten: https://www.youtube.com/embed/BEOgLcjncDk

Trailer als Download: https://we.tl/t-hdmb92MteE

Der Märchenerzähler Herr Maier findet eines Tages ein Glöckchen. Als er das Glöckchen läutet, erscheint Rumburak, ein gefürchteter Zauberer aus dem Märchenreich. Dorthin wird Herr Maier entführt. Nicht nur, weil Herr Maier aus Versehen den Wolf erschießt, steht die Märchenwelt auf dem Kopf. Denn von jetzt an soll Rotkäppchen den Jäger und die Großmutter verschlingen. Das kann sich König Hyazinth nicht gefallen lassen. Zusammen mit Hofzauberer Vigo und seinen beiden Töchtern Arabella und Xenia will er dafür sorgen, dass die Märchen wieder richtig erzählt werden.

"Die Märchenbraut - Die komplette Saga" erscheint ab 29. Oktober 2021 auf DVD und als Blu-ray.

Produktinformation:

VÖ: 29. Oktober 2021

Technische Details DVD und Blu-ray-Box :

Genre: Kids

Produktionsland: Tschechoslowakei, Deutschland

Produktionsjahr: 1981

Bildformat DVD: 1,33:1

Bildformat BD: 1,33:1 Sidematted 1080/25p

Tonformat: Dual Mono Deutsch

Laufzeit: ca. 980 Minuten inkl. Bonusmaterial auf 7 Disks

FSK: ab 6 Jahren freigegeben

Best-Nr. DVD: 9901P0009771-01

Best-Nr. BD: 9901P0009771-02

EAN DVD: 4042999129986

EAN BD: 4042999129993

UVP DVD: 29,99EUR

UVP BD: 39,99EUR

DVD/BD Extras / Bonus: Die komplette Serie "Die Rückkehr der Märchenbraut" (SD) und "Der Zauberrabe Rumburak" (digital restauriert), exklusive Clips sowie ein Booklet mit spannenden Hintergrundinformationen

Verpackung: Hochwertiges Digipac im Schuber inkl. 24-seitigem Booklet

