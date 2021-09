Tag der Deutschen Einheit

Einheitsbotschafterinnen für Berlin

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Audio

EinheitsBotschafter_09_Berlin.mp3

MP3 - 15,2 MB - 16:38 Download

Halle (S.) (ots)

Der Podcast zum Tag der Deutschen Einheit

Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Elke Schilling und Sabine Werth sind die Einheitsbotschafterinnen für Berlin. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/6wGfVgjwEEg

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Elke Schilling ist in Leipzig geboren und aufgewachsen. Ausbildung zur Laborantin in Dresden, Mathematikstudium in Dresden und Berlin. Sie arbeitete als Informatikerin in Berlin, nach der Wende als Versicherungsfachfrau in Hannover und Magdeburg. Dort ging Elke Schilling in die Landespolitik - als Staatssekretärin für Frauenpolitik. Um schließlich als Rentnerin wieder nach Berlin zu ziehen. Ihre Wahlheimat des Herzens. Hier ist sie Vorsitzende des Vereins "Silbernetz", der alte und einsame Menschen im Alltag unterstützt. Ihrer Meinung nach sind die Erfahrungen und Leistungen der im Osten aufgewachsenen Menschen ein Schatz, der die Deutsche Einheit bereichern kann.

Einheitsbotschafterin Sabine Werth ist echte Berlinerin. 1957 im Klinikum Buch im Ostteil der Stadt geboren, im Westen aufgewachsen - die Mutter zog mit der kleinen Sabine noch rechtzeitig vor dem Mauerbau nach Schöneberg. Studium der Sozialarbeit, mit 34 Jahren machte sich Sabine Werth mit einem Familienpflege-Unternehmen selbständig. Vor gut 28 Jahren gründete sie die Berliner Tafel, die erste Tafel in Deutschland. Inzwischen gibt es beinahe 1000 Tafeln bundesweit. Sabine Werth ist ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel. Sie meint, dass es inzwischen meist keine Rolle mehr spielt, wo jemand herkommt.

Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. #TDE2021

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell