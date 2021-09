Tag der Deutschen Einheit

Wissenschaft auf der EinheitsEXPO: Weinberg Campus - einer der größten Technologieparks Ostdeutschlands

Der Technologiepark "Weinberg Campus" in Halle (S.) ist einer der größten Technologieparks in ganz Ostdeutschland. Über 100 Firmen sind mittlerweile auf dem Gelände zu finden, 5.000 Menschen sind beschäftigt. Auch Institute wie Fraunhofer haben hier Niederlassungen. Die Stadt Halle (Saale) präsentiert zur EinheitsEXPO den Wissenschaftsstandort in der Innenstadt.

Ganz viel Wissenschaft in einem Cube: Die klugen Köpfe des Weinberg Campus repräsentieren, was die Stadt Halle (S.) und das Land Sachsen-Anhalt wissenschaftlich "im Kasten" haben. So zeigen einzelne Videos, die im Cube abgespielt werden, die Entwicklung des Campusgeländes, das zu DDR-Zeiten noch von der Roten Armee genutzt wurde. Nach der Wende ist mehr als eine Milliarde Euro investiert worden - welche Veränderungen mit dieser Investition einhergehen, ist im Cube auf der EinheitsEXPO zu sehen.

Neben Veränderung zeigt sich auch wissenschaftlicher Erfolg im Weinberg-Cube: Eine der innovativen Firmen Halles ist "PerioTrap Pharmaceuticals", die ein Verfahren entwickelt hat, um Zahnfleischentzündung (Parodontitis) zu behandeln. Die Firma "SmartMembranes" hilft dabei, die Weltmeere sauber zu halten. Mit ihren Nanofiltern können kleinste Plastikbestandteile aus dem Wasser herausgefiltert werden. So präsentiert sich medizinischer und umwelttechnischer Fortschritt - made in Sachsen-Anhalt.

Der Geschäftsführer des Technologieparks, Dr. Ulf-Marten Schmieder, freut sich darüber, dass sich die Firmen "im Wohnzimmer unserer Stadt und im Zentrum der Einheitsfeierlichkeiten" vorstellen können. Der Cube ist direkt auf dem Marktplatz zu finden.

