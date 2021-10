WDR mediagroup Release Company präsentiert: "MausGeburtstag - Hallo Zukunft" ab sofort in der tonie-Audiothek

WDR mediagroup GmbH

Die Maus - Unverwechselbar, neugierig und ganz schön clever! Wenn sie die Welt erklärt, zieht sie alle in ihren Bann. Seit Generationen begeistert "Die Sendung mit der Maus" Kinder und Familien mit den ebenso lehrreichen wie amüsanten Lach- und Sachgeschichten und gehört zu den erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen.

Mit "MausGeburtstag - Hallo Zukunft" kommt ein weiteres Highlight aus dem Maus-Kosmos in die Kinderzimmer: In der exklusiven Folge "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft, Maus!", die ab sofort in der tonies-Audiothek zur Verfügung steht, überraschen André und Nina die Maus zum Geburtstag und schauen mit ihr zusammen in die Zukunft. Gefeiert wird mit Kerzen, Kuchen, einem ganz besonderen Geburtstagslied sowie ausgewählten Lach- und Sachgeschichten zum Hören: Wie sieht die Zukunft der Freundschaft aus? Wie setzen sich Kinder für die Zukunft ein? Was wünscht sich Astronaut Alexander Gerst? Wie redet sich Käpt'n Blaubär raus, der kein Geschenk hat? Außerdem mit dem Maus-Geburtstagssong von Mark Forster "Ich frag die Maus".

"MausGeburtstag - Hallo Zukunft", erhältlich für die Tonie-Figur "Maus", 5,99EUR, ab 5 Jahren.

Die Maus-Tonies sind nur unter www.meinetonies.de digital zu erwerben.

