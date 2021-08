WDR mediagroup Release Company präsentiert: Parlament - Staffel 1 ab 03. September 2021 digital erhältlich

WDR mediagroup GmbH

"Jedes Land wird mit der ganzen Wucht vorrätiger Klischees veralbert, aber das geistreiche Drehbuch und die hervorragende Besetzung machen "Parlament" zu einer komischen Sensation und einer reinen Freude. Eine zweite Staffel ist in Vorbereitung" - DER SPIEGEL

Parlament, der deutsch-französisch-belgische, herrlich schwarzhumorige Serien-Geheim-Tipp mit Christiane Paul begleitet mit viel satirischem Witz den jungen Berufseinsteiger Samy (Xavier Lacaille) bei seinem neuen Job als Assistent im Europäischen Parlament. Was er mit Lobbyisten, Politikern und Brüssels Bürokratie erlebt, wird mit viel Situationskomik und perfekt pointierten Dialogen in den zehn Folgen der mit dem renommierten Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion ausgezeichneten ersten Staffel präsentiert.

Samy Kantor (Xavier Lacaille) fängt kurz nach der Brexit-Abstimmung im Europaparlament in Brüssel als Assistent an. Bereits an seinem ersten Tag begeht er aus Unwissenheit und Naivität einen folgenschweren Fehler, der ihn in eine Kaskade aus Schwierigkeiten stürzt und immer tiefer in die Änderungsschlachten und Fraktionsbildungen des Parlaments ziehen wird.

Fans dürfen sich auf weitere politische Intrigen, Scharmützel und Manipulationen rund um das Geschehen im Europaparlament freuen: In Straßburg sind am 19. Juli die Dreharbeiten zur 2. Staffel gestartet. Noch bis zum 3. September entstehen am offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments zehn neue, 30-minütige Folgen.

Parlament - Staffel 1 steht ab 03. September 2021 auf vielen gängigen Plattformen digital zur Verfügung.

Produktinformation VoD

Veröffentlichung: 03. September 2021

Darsteller:

Samy: Xavier Lacaille

Rose: Liz Kingsman

Michel Specklin: Philippe Duquesne

Eamon: William Nadylam

Ingeborg: Christiane Paul

Regie: Émilie Noblet und Jérémie Sein

Produzent: (c) CINÉTÉVÉ - ARTÉMIS PRODUCTION 2020

TV-Ausstrahlung: ARD Mediathek und ONE

Sprache: Französisch, Englisch, Deutsch mit deutschen Untertiteln

Genre: Comedy/Politsatire

Produktionsland: Belgien

Produktionsjahr: 2020

Bildformat: 16:9

Laufzeit: 10x30 Min

