FEUER & FLAMME Staffel 5 ab 8. April als DVD, Blu-ray und digital erhältlich

"Die Realität schreibt die packendsten Geschichten. Das beweist die Dokumentationsserie Feuer & Flamme."

Feuerwehrfachzeitschrift Feuerwehr-ub

Auch die sechs Folgen der 5. Staffel von FEUER & FLAMME überzeugen wie immer mit hochspannenden, emotional berührenden Geschichten und spektakulären Aufnahmen. Die authentische Docutainment-Serie wurde 2018 für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" nominiert und in 2019 mit der ARD-Programmprämie ausgezeichnet. Die Serie liefert ein unverfälschtes Bild des aufreibenden Arbeitsalltages der Berufsfeuerwehr Bochum während der anhaltenden Corona-Pandemie.

Die Feuerwehrleute und Auszubildenden der Berufsfeuerwehr Bochum sind bei Großeinsätzen, aber auch bei kleineren Vorfällen mit Leib und Seele dabei und zeigen den Zuschauer:innen ein emotionales und unverfälschtes Bild ihrer Arbeit. Neben den Feuerwehrleuten kommt so vor allem auch der Rettungsdienst regelmäßig zum Einsatz, der rund um die Uhr für medizinische Notfälle aller Art zuständig ist. Unter anderem wird werden ein schwieriger Gebäudebrand, ein Kamin, der nicht mit Wasser gelöscht werden darf und ein Verkehrsunfall gezeigt, bei dem Betroffene aus dem Wagen gerettet und medizinisch versorgt werden müssen. Voller Lebensweisheit, Leidenschaft und Mitgefühl kommentieren die Feuerwehrfrauen und -männer das Geschehen. Dafür wurden sie 50 Tage am Stück, rund um die Uhr 24 Stunden am Tag begleitet. So entsteht ein authentischer und unmittelbarer Eindruck der vielfältigen Arbeit der Bochumer Helfer:innen und Retter:innen. Auch in dieser Staffel sind wieder bis zu 60 Bodycams gleichzeitig eingesetzt worden, wodurch die Zuschauer:innen die Einsätze hautnah miterleben können.

Produktinformation:

VÖ: 8. April 2022

Technische Details: DVD / Blu-ray

Genre: Docutainment-Serie

Docutainment-Serie Produktionsland : Deutschland

: Deutschland Produktionsjahr: 2021

2021 Bildformat: 16:9

16:9 Tonformat DVD: DD 2.0 Deutsch, BD: DTS-HD 2.0 Deutsch

DD 2.0 Deutsch, DTS-HD 2.0 Deutsch Laufzeit: 6x45 Min. / insgesamt ca. 270 Min.

6x45 Min. / insgesamt ca. 270 Min. FSK: Infoprogramm

Infoprogramm Best-Nr DVD: 9901P0010268-01, BD: 9901P0010268-02

9901P0010268-01, 9901P0010268-02 EAN DVD: 4042999130036, BD: 4042999130043

4042999130036, 4042999130043 UVP DVD+BD: 16,99EUR

16,99EUR Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

Deutsch für Hörgeschädigte Extras/Bonus: Trailershow

Trailershow Ausstattung/Verpackung: Standard-Softbox

FEUER & FLAMME Staffel 5 erscheint am 8. April auf DVD, Blu-ray und digital

Die Staffeln 1-4 stehen ebenfalls als DVD, Blu-ray und Download zur Verfügung

Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge den Trailer

zum Verlinken: https://youtu.be/dOFtniWtPzk

zum Einbetten: https://www.youtube.com/embed/dOFtniWtPzk

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company -als hauseigenes Label der WDR mediagroup- betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Pro-grammen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter platt-formübergreifend vertreibt.

WDR mediagroup

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD-Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

