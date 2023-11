Michter's Distillery

Nach der Wahl zum meistbewunderten Whiskey der Welt bringt Michter's seinen seltenen 25 Jahre alten Bourbon heraus

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire)

Am 31. Oktober 2023 veröffentlichte das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen Drinks International seine jährliche Top-50-Liste der weltweit am meisten bewunderten Whiskeys, basierend auf der Abstimmung einer Akademie unabhängiger Whiskey-Experten (Autoren, Spezialisten, Barbesitzer und andere Spezialisten ohne Verbindung zu einer Marke) aus mehr als 20 Ländern. Zum ersten Mal führte ein amerikanischer Whiskey, Michter's, die Charts als der weltweit am meisten bewunderte Whiskey an. Michter's feiert diese außergewöhnliche Anerkennung mit der Veröffentlichung eines seiner seltenen Angebote im Dezember: ein 25 Jahre alter Kentucky Straight Bourbon von Michter's.

„Diese Veröffentlichung stellt für uns einen ganz besonderen Moment dar", kommentierte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. „Das letzte Mal, dass wir einen 25 Jahre alten Bourbon herausgebracht haben, war im Jahr 2020."

Die Fässer für den 25 Jahre alten Michter's Bourbon werden von Michter's Brennmeister Dan McKee und Michter's Reifemeisterin Andrea Wilson persönlich ausgewählt. Wilson merkte an: „Diese Veröffentlichung des 25 Jahre alten Kentucky Straight Bourbon ist ein hervorragendes Geschmackserlebnis ohne den übermäßig eichigen, staubigen Charakter eines alten Whiskeys. Es ist eine wunderbare Reise mit Übergängen durch eine süße und herzhafte Tiefe, Gewürze aus der Welt, dunkle Schokolade, fruchtige Nuancen und Nussöle, als würden Sie sich durch eine Schachtel mit feinen Pralinen naschen. Es ist ein außergewöhnlicher Whiskey für eine außergewöhnliche Leistung in der Whiskey-Welt."

„Ich bin stolz darauf, mit einem talentierten Team von Menschen zusammenzuarbeiten, die danach streben, großartigen Whiskey zu kreieren", sagte McKee. „Von Michter's amerikanischem erstplatzierten Bourbon bis hin zu unserem 25 Jahre alten Bourbon ist unser Team sehr stolz auf die Palette der von uns angebotenen Whiskeys. Diese Veröffentlichung ist wirklich etwas Besonderes."

Die unverbindliche Preisempfehlung für eine 750-ml-Flasche von Michter's 25 Jahre altem Kentucky Straight Bourbon liegt in den Vereinigten Staaten bei 1.500 Dollar.

Neben seiner Hauptbrennerei im Stadtteil Shively von Louisville betreibt Michter's noch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf seinem 85 Hektar großen Grundstück Getreide aus eigenem Anbau an, während Michter's in der Innenstadt von Louisville im historischen Fort Nelson Building seine zweite Brennerei betreibt. Die Michter's Fort Nelson-Brennerei befindet sich in bester Lage an der West Main Street gegenüber dem Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum, das das legendäre Pot-Still-System (Blasendestillierapparat) von Michter's Pennsylvania beherbergt. Außerdem gibt es Führungen mit Whiskey-Verkostungen und „The Bar at Fort Nelson" mit klassischen Cocktails, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiert werden.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Portfolio von Michter's umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.

