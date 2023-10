Michter's Distillery

Michter's wird zum meistbewunderten Whiskey der Welt ernannt und erhält als erste amerikanische Marke überhaupt die höchste Auszeichnung der Branche

Ein Wendepunkt für amerikanischen Whiskey – Das Urteil von Paris Teil Zwei?

Zum ersten Mal überhaupt hat eine amerikanische Brennerei die höchste Auszeichnung für Whisky erhalten. Michter's, ein in Louisville, Kentucky, ansässiger Bourbon- und Rye-Hersteller, stellte die größten Namen aus Schottland, Japan, Irland und anderen Ländern in den Schatten und belegte den ersten Platz in der neu veröffentlichten Top-50-Liste der World's Most Admired Whiskies 2023, die von Drinks International veröffentlicht wird. Mit dieser beeindruckenden Auszeichnung reiht sich Michter's in den Kreis der Gewinner ein, zu denen auch Yamazaki und Springbank gehören.

Die Ergebnisse, die von einer Akademie unabhängiger, weltweit tätiger Getränkeeinkäufer, Journalisten, Barkeeper und Whisky-Experten aus mehr als 20 Ländern ermittelt werden, stellen den Höhepunkt der Leistungen im globalen Whiskyhandel dar und bescheinigen, dass amerikanischer Whiskey endlich von Kennern auf der ganzen Welt für seine hervorragende Qualität anerkannt wird. In ihrer Bedeutung und vielleicht sogar in ihrem Schockwert erinnert diese aufregende Ankündigung an das Urteil von Paris im Jahr 1976, als sich ein Chardonnay aus der Napa-Region und ein Cabernet Sauvignon aus der Napa-Region in einer bahnbrechenden Blindverkostung gegen geschätzte Konkurrenten aus Burgund und Bordeaux durchsetzten, was die Erwartungen der Kritiker zunichte machte und das internationale Image des amerikanischen Weins in die Höhe schnellen ließ.

„Ich könnte nicht stolzer darauf sein, was dies nicht nur für Michter's, sondern für die amerikanische Whiskey-Gemeinschaft als Ganzes bedeutet", sagte Andrea Wilson, Michter's Master of Maturation, ehemalige Vorsitzende der Kentucky Distillers' Association und Mitglied der Kentucky Bourbon Hall of Fame. „Es ist die ultimative Anerkennung für die Liebe zum Detail, die Disziplin, die Strenge und den Fokus auf Spitzenleistungen, die die amerikanische High-End-Whiskey-Produktion seit vielen Jahren auszeichnen. Bei uns zu Hause haben wir immer fest an unseren Ansatz geglaubt, aber wenn man dann ins Ausland reist, sieht man, dass Bourbon in vielen Teilen der Welt fast automatisch im untersten Regal steht, und es ist wirklich aufregend zu sehen, dass er ein so hohes Ansehen genießt. Dies bedeutet unserem Team sehr viel und wir fühlen uns über alle Maßen geehrt, diesen Moment des amerikanischen Whiskeys mit unseren Freunden in der gesamten Branche feiern zu können", so Wilson weiter.

Für Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's und Mitglied der Kentucky Bourbon Hall of Fame, ist die Ernennung von Michter's zum „World's Most Admired Whiskey" die Krönung eines bemerkenswerten Laufs, der in den 1990er Jahren damit begann, dass er und seine beiden Brüder für 245 US-Dollar das Michter's-Warenzeichen erwarben, das aufgegeben worden war, und damit die Rechte an der Marke erwarben, bei der er in den späten 1970er Jahren einen Sommerjob hatte. „Dies ist ein großer Tag für den amerikanischen Whiskey und ein großer Tag für Michter's", sagte Magliocco. „Wir sind der Academy und all den Menschen, die im Laufe der Jahre so viel getan haben, um dies zu ermöglichen, sehr dankbar. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie begeistert wir alle bei Michter's sind und wie sehr wir uns geehrt fühlen. Von meinen ersten Tagen, als ich das Erbe von Michter's in Pennsylvania kennenlernte, bis hin zu der Zeit, die unser Team damit verbracht hat, die Marke in Kentucky wiederzubeleben, haben wir immer gehofft, dass die Menschen das Erbe der Marke und ihr Engagement für Qualität schätzen würden. Aber wenn Sie mir gesagt hätten, dass Michter's eines Tages zum World's Most Admired Whiskey ernannt werden würde, hätte ich gedacht, Sie hätten einen zu viel getrunken."

Laut Shay Waterworth, Herausgeber von Drinks International, ist „Michter's offiziell der beliebteste Whiskey der Branche. Die Marke hat nicht nur eine faszinierende Geschichte, sie stellt auch einige der besten Whiskys der Welt her, und unsere globale Akademie stimmt mir offensichtlich zu. Auf jeder Messe, die ich besuche, sehe ich eine Menge von Barkeepern, Importeuren und Einkäufern, die den Michter's-Stand umringen, was seinen Platz an der Spitze unserer geschätzten Rangliste weiter rechtfertigt. Es ist auch großartig für die Branche, dass ihr erster amerikanischer Whiskey an der Spitze von The World's Most Admired Whiskies steht, und ich gratuliere dem gesamten Team von Michter's zu diesem großen Erfolg."

Für Michter's Master Distiller Dan McKee ist dies ein Wendepunkt, der die Leidenschaft und das Engagement vieler Menschen auf dem Weg dorthin feiert. Er kommentierte: „Ich möchte der Academy im Namen unseres gesamten Teams für diese außergewöhnliche Ehre danken, sowohl früheren als auch gegenwärtigen Mitarbeitern. Die Auszeichnung spiegelt die jahrzehntelange harte Arbeit und die Weitergabe von Wissen von Generation zu Generation wider, die nötig war, um diesen Punkt zu erreichen. Von jedem einzelnen Mitarbeiter von Michter's bis hin zu all unseren Handelspartnern und Freunden – ohne Sie wäre dies nicht möglich. Ich bin ungeheuer dankbar und fühle mich geehrt."

Wird die Ernennung von Michter's zum World's Most Admired Whiskey dazu führen, dass Amerikas heimische Spirituose weltweit noch mehr Anerkennung findet? Das bleibt abzuwarten, aber es ist sicherlich ein richtungsweisender Schritt in diese Richtung.

Neben der Hauptbrennerei im Stadtteil Shively von Louisville betreibt Michter's noch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf seinem 205 Hektar großen Grundstück Getreide aus eigenem Anbau an, während Michter's in der Innenstadt von Louisville im historischen Fort Nelson Building seine zweite Brennerei betreibt. Die Michter's Fort Nelson-Brennerei befindet sich in bester Lage an der West Main Street gegenüber dem Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum, das das legendäre Pot-Still-System (Blasendestillierapparat) von Michter's Pennsylvania beherbergt. Außerdem gibt es Führungen mit Whiskey-Verkostungen und „The Bar at Fort Nelson" mit klassischen Cocktails, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiert werden.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Portfolio von Michter's umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.

Weitere Informationen über die Most Admired Whiskies-List von Drinks International, einschließlich des vollständigen Berichts für 2023, finden Sie hier: https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/10895/Michter_92s_named_World_s_Most_Admired_Whisky_2023.html

