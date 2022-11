CHECK24 GmbH

Black Friday: Bankkredit bis zu 715 Euro günstiger als Ratenkauf bei Online-Händlern

München (ots)

Ratenzahlung beim Händler kostet bis zu 16 Prozent Zinsen

Finanzierung bei Online-Händlern kostet im Schnitt zehn Prozent Zinsen

Ratenkauf über Händler im Schnitt mehr als doppelt so teuer wie ein Ratenkredit

Zum Black Friday am letzten Freitag im November locken viele Händler mit Rabatten. Verbraucher*innen, die sich bei der Schnäppchenjagd für eine Finanzierung direkt beim Händler entscheiden, zahlen oft hohe Zinskosten.

In der Spitze liegen diese Kosten für einen Einkauf über 4.000 Euro bei 965 Euro. Mit einem Ratenkredit bei einer händlerunabhängigen Bank zahlen CHECK24-Kund*innen im Schnitt Zinskosten von 250 Euro und sparen damit 715 Euro.

Zwei Finanzierungsbeispiele mit einem Kauf über 2.000 Euro und zweijähriger Laufzeit sowie 4.000 Euro bei dreijähriger Laufzeit zeigen die Unterschiede bei den Konditionen. Im teuersten Fall zahlen Verbraucher*innen 15,79 Prozent eff. p. a. für zwei Jahre bzw. 15,64 Prozent eff. p. a. für die dreijährige Finanzierung, im günstigsten 5,99 Prozent.

Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Online-Händlern, die eine Ratenzahlung anbieten.

"Der Ratenkauf von vermeintlichen Schnäppchen über einen Online-Händler ist bequem, aber oft teuer", sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Nahezu alle Finanzierungsangebote beim Händler sind deutlich unattraktiver als ein unabhängiger Konsumentenkredit."

"Wer mehrere Käufe auf Raten tätigt, der gefährdet die Kreditwürdigkeit bei der Schufa", sagt Dr. Stefan Eckhardt. "Verbraucher*innen sollten alle Ausgaben am Black Friday in einer unabhängigen Finanzierung bündeln. So profitieren sie doppelt - von günstigen Schnäppchen beim Händler und niedrigen Zinsen bei der Finanzierung."

Ratenkauf über Händler im Schnitt mehr als doppelt so teuer wie ein Ratenkredit

Finanzieren Verbraucher*innen beispielsweise einen Fernseher im Wert von 2.000 Euro beim Händler, zahlen sie dafür zwischen 124 Euro und 322 Euro Zinskosten. Für einen Ratenkredit in gleicher Höhe zur freien Verwendung zahlten CHECK24-Kund*innen im laufenden Jahr durchschnittlich nur 84 Euro. Im Durchschnitt kostet ein Ratenkauf bei Online-Händlern1) 9,90 Prozent Zinsen und ist damit mehr als doppelt so teuer wie ein unabhängiger Ratenkredit.

"Als Faustregel gilt, dass Verbraucher*innen bei Summen über 1.000 Euro mit einem separaten Konsumentenkredit günstiger fahren als mit der Finanzierung beim Händler", sagt Dr. Stefan Eckhardt. "Aber auch viele Null-Prozent-Finanzierungen bergen Kostenfallen. Sie sind häufig nur für eine Laufzeit von einem Jahr zinsfrei und kosten im Anschluss zweistellige Zinssätze."

Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder Bankfiliale

Seit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren - das ist bequem und sicher.

Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlich

Bei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.

1Quelle: Auswertung der Finanzierungskosten bei elf Online-Händlern, Stand 9.11.22

