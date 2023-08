Michter's Distillery

Michter's bringt seinen Toasted Barrel Finish Rye auf den Markt

Louisville, Kentucky

Im September bringt die Michter's Distillery ihren US*1 Toasted Barrel Finish Rye auf den Markt.

„Wir haben 2014 den ersten Toasted Barrel Whiskey einer amerikanischen Brennerei auf den Markt gebracht, weil uns das einzigartige Geschmacksprofil gefiel. Damals ahnten wir nicht, dass damit eine neue Whiskey-Kategorie geschaffen werden würde", sagte Präsident Joseph J. Magliocco von Michter's.

Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's überwacht das spezielle Reifeprotokoll, das Michter's Toasted Barrel Rye durchläuft. Sie bemerkte: „Unser Master Distiller Dan McKee und ich wählen zunächst voll ausgereifte Fässer unseres US*1 Rye aus. Anschließend wird jedes dieser Roggenfässer zur Veredelung in ein zweites Fass umgefüllt, das aus speziellem Holz besteht, das 24 Monate lang an der Luft getrocknet und im Freien gelagert wurde und nach unseren Vorgaben geröstet wird, aber nicht verkohlt. Der Toasted Barrel Finish Rye wurde entwickelt, um die wunderschönen Extrakte aus einem gerösteten Fass zur Geltung zu bringen, die ihm einen bemerkenswerten Charakter verleihen und zu einem außergewöhnlichen Erlebnis beitragen."

Laut Master Distiller McKee beträgt die durchschnittliche Fassstärke der für diese Abfüllung abgefüllten getoasteten Roggenfässer 108,9 (54,45 % ABV). Die unverbindliche Preisempfehlung für Michter's Toasted Barrel Finish Rye liegt in den USA bei 120 Dollar für eine 750-ml-Flasche. McKee sagte über den Whiskey: „Ich mag Roggen im Allgemeinen, und dieser Toasted Rye im Besonderen ist ein volles Geschmackserlebnis."

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter's-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Im Oktober 2022 wurde Michter's in einer weltweiten Umfrage zum Most Admired American Whiskey (zum am meisten bewunderten amerikanischen Whisky) ernannt. Im Januar 2023 wurde Michter's von Drinks International in seinem jährlichen Markenbericht zur Top-Trendmarke für amerikanischen Whiskey ernannt.

