PHARMA FAKTEN

Arzneimittelforschung: Ein neues Kapitel in der Neurologie

Berlin (ots)

Über viele Jahre verlangte die neurowissenschaftliche Forschung vor allem eines: eine außergewöhnlich hohe Frustrationstoleranz. Das gilt nicht nur für die Menschen in den Forschungseinrichtungen dieser Welt, sondern auch in forschenden Pharmaunternehmen, deren klinischen Studien selten eine Zulassung zur Folge hatte. Doch so langsam ändert sich das, wie uns Professor Jin Nakahara im Interview erzählt. Der Japaner zählt zu den international führenden Experten im Bereich der Neuroimmunologie: https://pharma-fakten.de/news/arzneimittelforschung-ein-neues-kapitel-in-der-neurologie/.

