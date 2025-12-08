PHARMA FAKTEN

Sepsis-Maßnahmen: Qualität senkt Sterblichkeit

Sepsis ist ein medizinischer Notfall - jedes Jahr erleiden in Deutschland 230.000 Menschen eine so genannte Blutvergiftung, 85.000 Menschen sterben an den Folgen. Damit gibt es in deutschen Krankenhäusern mehr Todesfälle durch Sepsis als durch Herzinfarkte und Schlaganfälle. Doch warum ist das so? Und wie lässt sich Sepsis erkennen, behandeln oder verhindern? Darüber - und weshalb es Grund zur Hoffnung gibt - haben wir mit Dr. Matthias Gründling gesprochen. Er leitet das Qualitätsmanagementprojekt SepsisDialog und ist Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Sepsisforschung der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald: https://pharma-fakten.de/news/sepsis-massnahmen-qualitaet-senkt-sterblichkeit/.

Sepsis: Alle 6 Minuten ein Todesfall

Krankheitslast und Sterblichkeit im internationalen Vergleich hoch, die Erkennung oft zu spät, die Nachsorge lückenhaft: Bei der Behandlung der Sepsis läuft Deutschland international hinterher. Die Folgen: Jährlich erkranken mindestens 230.000 Menschen an dieser Infektion und mindestens 85.000 von ihnen versterben. Alle sechs Minuten verlieren wir in Deutschland deshalb einen Menschen - dabei wäre ein großer Teil der Erkrankungen vermeidbar.

