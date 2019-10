Milchwerke Berchtesgadener Land

Bienenwachs statt Plastik - Frischhalteideen für Umweltbewusste

Anmoderationsvorschlag:

Plastiktüten, Einweggeschirr, Kunststoffverpackungen: Jeder von uns produziert rund 220 Kilo Plastikmüll im Jahr - und das ist eindeutig zu viel. Deshalb gibt es mittlerweile Gesetze, die das teilweise regeln. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, finden viele. Aber tatsächlich sind wir alle gefragt - Menschen wie du und ich, genauso, wie die Industrie - und da gibt es immer wieder sinnvolle Ansätze, die Nachhaltigkeit voranbringen. Mehr darüber weiß mein Kollege Oliver Heinze.

Sprecher: Die Plastikmüll-Problematik ist mittlerweile ins Bewusstsein der meisten Menschen gedrungen - und damit das nicht beim reinen Wissen bleibt, gibt es Experten wie die Nachhaltigkeitsbeauftragte von der Molkerei Berchtesgadener Land Lisa Weitz.

O-Ton 1 (Lisa Weitz, 25 Sek.): "Wir haben 2019 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten und sind darauf sehr stolz. Aber das motiviert uns auch und spornt uns an, neue Maßnahmen und Ideen zu entwickeln. Und oft sind diese Ideen oder Umsetzungen ganz einfach. Wie aktuell: Wir sparen uns zukünftig die Plastik-Überdeckel bei unseren Bio-Produkten. Und so können wir jährlich ca. 7,2 Tonnen Plastik einsparen."

Sprecher: Denn bei genauerem Hinsehen sind diese Überdeckel wirklich verzichtbar - gerade was den Transport betrifft.

O-Ton 2 (Lisa Weitz, 10 Sek.): "Wenn das Produkt geöffnet ist, sind sie praktisch, es immer wieder zu verschließen. Aber da gibt es auch eine ganz einfache und nachhaltige Lösung. Dafür eignen sich Bienenwachstücher hervorragend."

Sprecher: Das sind kleine, wiederverwendbare Tücher, die einmal geöffnete Becher luftdicht verschließen und eine nachhaltige Alternative zur allseits beliebten Frischhaltefolie bieten. O-Ton 3 (Lisa Weitz, 23 Sek.): "Für die Herstellung der Bienenwachstücher werden nur kontrollierte und biozertifizierte Rohwaren verwendet. Und diese Bienenwachstücher sind in der Handhabung ganz einfach. Man legt einfach das Bienenwachstuch auf den geöffneten Becher oben drauf, streift dann die Kanten nach unten und drückt sie dann mit den Händen ein bisschen am Becher fest. Die Bienenwachstücher lassen sich reinigen und so immer wieder verwenden."

Sprecher: Und man bekommt die natürlich auch völlig problemlos:

O-Ton 4 (Lisa Weitz, 20 Sek.): "Im Moment läuft unsere Aktion 'Fleißiges Bienchen'. Jeder, der bis Ende November zehn Deckel der teilnehmenden Produkte an uns schickt, bekommt ein Gratistuch von uns zugeschickt. Oder man kann sie ganz einfach über unseren Online-Shop auf unserer Homepage bergbauernmilch.de beziehen. Dort findet man auch noch mal alle Infos zu zur Aktion und auch zu den Tüchern."

Abmoderationsvorschlag:

Sie haben es gehört: Plastikmüll-Einsparen kann ganz einfach sein. Und wenn Sie jetzt noch mal alles in Ruhe nachlesen wollen, klicken Sie sich einfach durch die Infos auf bergbauernmilch.de!

