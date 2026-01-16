Mideast Freedom Forum Berlin e.V.

Breites Bündnis mit Prominenten und Politikern fordert in einer Petition von der Bundesregierung: Jede Stunde zählt: Protestierende im Iran unterstützen, Regime isolieren!

Berlin (ots)

Das Mideast Freedom Forum Berlin hat diese Petition mit einem breiten Bündnis zusammen initiiert. Unter dem Titel: "Jede Stunde zählt: Protestierende im Iran unterstützen, Regime isolieren!" wurde sie heute auf dpa veröffentlicht. Unterschreiben kann man sie auf dieser Plattform. Einen Auszug der prominenten Erstunterzeichner findet sich nach dem Petitionstext.

"Seit dem 28. Dezember protestieren Millionen mutiger Menschen im Iran unter Lebensgefahr gegen das bestehende Regime. Diese Proteste sind keine vereinzelten Unruhen - sie sind der klare Ausdruck eines Volkes, das Freiheit, Würde und Grundrechte einfordert.

Das Regime im Iran führt einen systematischen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Internet und Kommunikation werden blockiert, um Gewalt zu vertuschen. Sicherheitskräfte schießen mit scharfer Munition auf unbewaffnete Demonstrierende. Tausende Menschen wurden bereits getötet, verhaftet oder verletzt. Die Revolutionsgarden sind zentral an der Niederschlagung der Proteste beteiligt und kontrollieren zahlreiche Krankenhäuser, in denen Verletzte keine Hilfe erhalten, sondern verhaftet werden.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat öffentlich erklärt, dass das Regime am Ende ist. Jetzt müssen diesen Worten Taten folgen. Wer in dieser Lage bei Appellen stehen bleibt, akzeptiert faktisch die Gewalt. Jeder Tag des Zögerns kostet Menschenleben.

Deutschland muss jetzt sichtbar an der Seite der Protestierenden stehen.

Wir fordern die politische, wirtschaftliche und diplomatische Isolation des Regimes und rufen die Bundesregierung zu sofortigem Handeln auf:

1. Unverzügliche Ausweisung des iranischen Botschafters aus Deutschland und Rückruf des deutschen Botschafters aus Teheran - noch heute. Dies ist ein wichtiges Signal an die Menschen im Iran. Ein Regime, das permanent Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung begeht, darf nicht weiter diplomatisch normal behandelt werden.

2. Sofortiges nationales Betätigungsverbot der Revolutionsgarden in Deutschland - noch vor der EU-Terrorlistung. Die Revolutionsgarden sind das zentrale Repressionsinstrument des Regimes. Ihre Aktivitäten in Deutschland müssen sofort verboten und ihre EU-Terrorlistung vorangetrieben werden.

3. Aufnahme politischer Gespräche mit demokratischen, säkularen iranischen Menschenrechtsorganisationen und Oppositionellen. Deutschland muss klar zeigen, wen es unterstützt: Die Menschen im Iran, nicht ihre Unterdrücker und Henker.

Jetzt entscheidet sich, ob Freiheit im Iran eine Chance hat. Erstmals seit Jahrzehnten besteht eine reale Chance auf politischen Wandel. Der Westen muss jetzt entschlossen handeln. Die Menschen im Iran dürfen nicht allein gelassen werden!"

Erstunterzeichner/innen (Auszug):

Mina Ahadi, Frauen- und Menschenrechtlerin

Michael Roth, Staatsminister a. D., Publizist

Christian Dürr, Bundesvorsitzender der FDP

Prof. Dr. Dr. Michel Friedman, Publizist

Benno Fürmann, Schauspieler

Uschi Glas, Schauspielerin

Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages a. D.

Andrea Sawatzki, Schauspielerin

Oliver Masucci, Schauspieler

Christian Berkel, Schauspieler

Franziska Brantner, Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen

Roderich Kiesewetter, MdB (CDU), Obmann im Auswärtigen Ausschuss

Lisa Badum, MdB (Bündnis 90/Die Grünen)

Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V.

Jakob Blankenburg, MdB (SPD)

Elmar Brok, ehem. Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des EuropäischenParlaments (CDU)

Gitta Connemann, MdB (CDU)

Deborah Hartmann, Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz

Klaus Lederer, MdA Berlin

Helge Lindh, MdB (SPD)

Max Lucks, MdB (Bündnis 90/ Die Grünen)

Hourvash Pourkian, Vorsitzende Frauen in Führung - Frau Leben Freiheit

Sebastian Roloff, MdB (SPD)

Esther Schapira, Journalistin

Gazelle Sharmahd, Freedom Advocate, daughter of German-American kidnapped andkilled hostage Jamshid Sharmahd

Markus Töns, MdB (SPD)

Dr. Michael Moses Arndt, MdB (Die Linke)

Ali Ertan Toprak, Bundesvorsitzender Kurdische Gemeinde Deutschland

Hanna Veiler, Präsidentin der European Union of Jewish Students (EUJS)

Johannes Winkel, MdB (CDU), Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands

Prof. Dr. Oliver von Wrochem, Leitung KZ-Gedenkstätte Neuengamme

