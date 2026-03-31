Unternehmensgruppe ALDI Nord

Kochen wie Sternekoch Alexander Kumptner zum ALDI Preis

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Essen (ots)

Wer gerne kocht, weiß: Gutes Kochequipment macht die Zubereitung einer leckeren Mahlzeit einfacher und entspannter. Ab dem 16. April dürfen sich Kochbegeisterte auf eine besondere Aktion bei ALDI Nord freuen: Gemeinsam mit dem renommierten Sternekoch Alexander Kumptner launcht ALDI Nord eine hochwertige Kochkollektion zum ALDI Preis.

Bei ALDI Nord wird hochwertiges Kochen nun für alle leistbar: Gemäß des Claims "Gutes für Alle" hat der Erfinder des Discounts gemeinsam mit Sternekoch Alexander Kumptner qualitativ hochwertige Kochutensilien entwickelt. Neben einem dreiteiligen Messer-Set aus rostfreiem Edelstahl sind hochwertige Edelstahlpfannen der ALDI Eigenmarke CROFTON Teil der Kollektion. Die Küchenutensilien tragen eine edle, eingravierte Signatur des Sternekochs.

Die CROFTON Kollektion von Alexander Kumptner im Überblick

CROFTON 3-teiliges Messerset

Das Messerset besteht aus einem Kochmesser (20 cm), einem Universalmesser (13 cm) und einem Schälmesser (9 cm). Sie kommen in einer Magnetgeschenkbox - für nur 9,99 Euro.

CROFTON Edelstahlpfannen

Die hochwertigen Edelstahlpfannen sind mit oder ohne Keramikbeschichtung erhältlich. Sie überzeugen durch ihren ergonomischen Griff und sind durch ihren Kapselboden für alle Herdarten geeignet. Zudem können sie im Backofen bei bis zu 200 Grad verwendet werden. Erhältlich in zwei Größen:

24 cm Durchmesser für nur 19,99 Euro

28 cm Durchmesser für nur 24,99 Euro

Alexander Kumptner ist aus diversen TV-Formaten bekannt und wurde 2024 und 2025 für sein Wiener Restaurant "Esszimmer" mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Sein Anspruch an Qualität und Funktionalität spiegelt sich in jedem Artikel der Kollektion der CROFTON Eigenmarke wider.

"Gutes Handwerkszeug ist für mich als Koch das A und O. Gute Messer und zuverlässige Pfannen sind in der Küche unverzichtbar", so Alexander Kumptner. "Mein persönliches Highlight aus der Kollektion ist das große Schneidemesser - das ist mein Best Buddy in der Küche. Zusammen mit der großen, unbeschichteten Pfanne fühle ich mich beim Kochen wie He-Man und kann damit praktisch alles zubereiten" ergänzt Kumptner.

Alle Artikel sind ab dem 16. April exklusiv in allen rund 2.200 Filialen von ALDI Nord erhältlich. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

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